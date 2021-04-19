إعمار للترفيه تفتتح صالات ريل سينما في السعودية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إعمار للترفيه، عن توقيعها اتفاقيّة شراكة مع المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية، ومقرّها المملكة العربية السعودية، هدفها إدخال متعة أفلام السينما إلى أراضي المملكة العربيّة السعوديّة. حيث منحت خلود أمير، مندوبة الهيئة العامّة للإعلام المرئي والمسموع، في يوم الأربعاء 14 أبريل، الترخيص الحادي عشر للسيد يحيى غمراوي، عضو مجلس إدارة إعمار للترفيه-السعودية، لتولي مشروع افتتاح ريل سينما في المملكة.

تتطلّع المملكة العربيّة السعوديّة إلى تجربة سينمائية لا نظير لها في شهر ديسمبر المقبل، حيث ستفتتح ريل سينما أولى صالاتها في مدينة الرياض لتقدّم تجربة سينمائيّة عالميّة المستوى بإدارة وتطوير إعمار للترفيه.

ستعكس أول وجهة سينمائية في مدينة الرياض التجربة الاستثنائية التي تمنحها ريل سينما، والتي ستشهد انتشاراً سريعاً في أرجاء المملكة من خلال صالاتها الرائدة، وما تقدّمه من مفهوم جديد ومميز للأطعمة، وخدمة العملاء ذات الدرجة الأولى.

تهدف الشراكة إلى تحقيق انتشار واسع وضخم على الصعيد الترفيهي في المملكة، بهدف الوصول إلى عشاق السينما أينما كانوا في أنحائها. يمكن للجمهور أن يتطلّع خلال السنوات الخمس القادمة إلى تطوير عشرين وجهة في المملكة، تضم كلاً من السينما والمراكز الترفيهية العائلية. ومن شأن هذه الخطّة الطموح أن تغيّر وجه الترفيه في المملكة، كما ستوفّر بلا شك العديد من فرص العمل من خلال هذا المشروع الاستثماري الكبير بقيمة 1 مليار ريال سعودي.

وقالت زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه: «نحن فخورون بتقديم تجربة عالميّة المستوى في مدينة الرياض عبر أولى صالات ريل سينما التي ستفتتح خلال عام 2021. نحن واثقون أننا من خلال شراكتنا مع المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية سنتمكّن من تقديم تجربة سينمائية مبتكرة تحاكي أذواق الجميع، وتعكس ما تقوم عليه علامتنا التجارية ريل سينما. فمدينة الرياض تشتهر عالمياً بثرائها الفنّي والثقافي، وستجلب تجربة ريل سينما منظوراً إضافيّاً جديداً للترفيه لقاطنيها وزوّارها على حد سواء».

وقال مازن قنديل، المتحدّث الرسمي للمؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية: «نحن متحمّسون لشراكتنا مع إعمار للترفيه-السعودية، لافتتاح أولى صالات ريل سينما في المملكة العربيّة السعوديّة. ويمكن لعشّاق السينما أن يتطلّعوا إلى الاستمتاع بتجربة سينمائية غير مسبوقة، لا تتضمن مشاهدة أحدث الأفلام وحسب، بل أيضاً خيارات عديدة من الأطعمة اللذيذة، وخدمة العملاء المميّزة، وأحدث التقنيات المبتكرة في عالم الترفيه».

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