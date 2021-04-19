افتتاح مسجد جديد في "جميرا بارك"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "نخيل" للتطوير العقاري، اليوم، افتتاح مسجد جديد يستوعب أكثر من 400 مصلٍ وذلك في "جميرا بارك".

ويضم المسجد الواقع في "جميرا بارك" منطقة رقم 9 (الثنية الخامسة)، مصلى خاص للنساء، ويعتبر الأول من بين ستة مساجد مخطط لها في المجتمع السكني.

يقع المسجد الجديد على الجانب الجنوبي من "جميرا بارك"، ويوفر سهولة الوصول للمقيمين من المجتمعات السكنية المجاورة بما في ذلك "جزر جميرا"، التي تضم مسجدين، في حين يتم التخطيط لبناء ثلاثة مساجد في "قرية جميرا تراينجل".

ويأتي افتتاح المسجد الواقع في "جميرا بارك" منطقة رقم 9، بعد فترة وجيزة من إعلان شركة "نخيل" افتتاح ثالث المساجد في "قرية جميرا سيركل".

والجدير بالذكر أن عدد المقيمين حالياً يبلغ 17 ألف نسمة في مجتمع "جميرا بارك" الذي يضم مركز للتجزئة "بافيليون" خاص به، ومركز قادم للرياضة والتجزئة، يحتوي على حوض سباحة أولمبي، ومركز للياقة البدنية، ومطعم وسوبر ماركت.

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