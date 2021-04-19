وصول أولى رحلات"ويز إير أبوظبي" إلى تل أبيب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وصول أولى رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الشركة عن تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب.

وستشغل "ويز إير أبوظبي" ثلاث رحلات أسبوعية في شهر أبريل، إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف إمارات الدولة وبأسعار تنافسية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي.

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