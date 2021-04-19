دبي تعزز بنية التجارة الإلكترونية بإنجاز متسارع

المصدر: دبي ــ البيان

دشنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، الجزء الأول من المرحلة الأولى ضمن مخططها الرئيسي وفق الجدول الزمني المعد للمشروع.

وتضمنت مرحلة التسليم الأولى إنجاز مرافق تزيد على 470 ألف قدم مربعة، وتضم مبنى الوحدات المكتبية ضمن «مجمع الأعمال» إلى جانب الوحدات اللوجستية المخصصة للتجارة الإلكترونية والوحدة اللوجستية المشتركة والتي تدار من قبل شركة «هيلمان» العالمية وشركة «دي إتش أل» ضمن «المجمع اللوجستي». وتم تأجير أكثر من 51 % من إجمالي الوحدات اللوجستية من قبل شركات أطلقت أعمالها ضمن المنطقة الحرة الجديدة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي أن مشروع «دبي كوميرسيتي» منذ إطلاقه جاء ليستشرف مستقبل أعمال التجارة الإلكترونية في المنطقة وقد تمت دراسته بدقة عالية ليس ليوفر حلولاً تأسيسية فقط وإنما ليحفز ويدعم الأعمال للنمو والازدهار في وقت كانت التجارة الإلكترونية بدأت ذروة نموها وتأتي أهميتها مع توقع وصول قيمة هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى 148.5 مليار دولار أمريكي بحلول 2022.

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«دبي كوميرسيتي» تدشن مرافق المرحلة الأولى ضمن خطتها الزمنية

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