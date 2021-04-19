%58 نمو التجارة الرقمية عالمياً خلال الربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر مؤشر شركة سيلزفورس للتسوق، تحقيق عوائد التجارة الرقمية عالمياً نمواً سنوياً بنسبة 58 % في الربع الأول من 2021، مدفوعة بالنمو الحاصل في حركة التسوق الإجمالية عبر الإنترنت بنسبة 27 % وازدياد المبالغ التي أنفقها المتسوقون عند كل زيارة لمواقع التسوق بنسبة 31 %.

وحققت السلع الرياضية أكبر نمو في الربع الأول بنسبة 101 %، تليها الأجهزة المنزلية (96 %)، ثم حقائب اليد الفاخرة (95 %). أما المنتجات التي حققت نمواً أقل فهي ملابس الأنشطة الخارجية (42 %)، ثم منتجات الديكور والمنزل وتناول الطعام (40 %)، وأخيراً حقائب اليد و السفر (8 %).

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