«دبي الإسلامي»: سنواجه دعوى «إن.إم.سي» بقوة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد بنك دبي الإسلامي أنه سيستجيب بقوة وبالطريقة، التي يراها مناسبة لحماية حقوقه القانونية ضد الدعوى المقامة من قبل مجموعة «إن.إم.سي» في محكمة أبوظبي للأسواق العالمية.

وجاء رد البنك على الأخبار الواردة، والتي أفادت بأن مجموعة «إن.إم.سي» للرعاية الصحية تقاضي بنك دبي الإسلامي أمام محاكم أبوظبي، في نزاع قد يُعقّد إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات، وربما يؤخر مدفوعات الدائنين.

وقال البنك إنه لا يتوقع أي تأثير سلبي مادي ناتج عن هذا الطلب نظراً، لأنها مسألة قانونية جارية، موضحاً أنه لا يرغب بالتعليق على التكهنات العامة، ولا يمكن التعليق أكثر من ذلك في الوقت الحالي.

يأتي التحرك القضائي بحق بنك دبي الإسلامي، بعد أن أقام الأخير دعاوى في دبي.

ولدى بنك دبي الإسلامي انكشاف على «إن.إم.سي»، بقيمة 400 مليون دولار (1.5 مليار درهم). حيث كانت المجموعة دبرت قروضاً من دبي الإسلامي، باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

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