«دو» ترسّخ قيم العطاء عبر حملة في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن حملة مجتمعية جديدة تهدف من خلالها إلى تجسيد قيم المشاركة والعطاء بما ينسجم مع روح شهر رمضان المبارك، حيث ستقدم دو بالإضافة إلى عروضها الرمضانية خلال أيام الشهر الفضيل دعمها لرواد الأعمال المحليين وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر قنواتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي.

وتحت شعار «شارك في الخير» ستقوم دو خلال الأسابيع المقبلة بالترويج لعروض الخدمات والمنتجات التي تقدمها هذه المشاريع الصغيرة وإبراز القيمة التي توفرها للعملاء وأفراد المجتمع الإماراتي.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يُعد شهر رمضان المبارك مناسبة سنوية استثنائية تجسّد قيم الخير ومساعدة الآخرين وتلهمنا دائماً التأمل والمشاركة في تقديم مساهمات ذات تأثير إيجابي في حياة الناس والمجتمعات.

ولحسن الحظ أننا نعيش بالإمارات وفي ظل توجيهات قيادتها الرشيدة التي أرست فينا حب الخير والعطاء من خلال المبادرات الإنسانية التي بات يعرفها القاصي والداني.

وبصفتنا شركة وطنية إماراتية ذات سجل حافل في مجال المبادرات المجتمعية، فإننا نتشارك هذه القيم ذاتها، والتي توجهنا وتدفعنا دائماً نحو تسخير مواردنا وخبراتنا وطاقاتنا لتقديم كل ما يصب في مصلحة مجتمعنا المحلي.

وقد حرصنا طوال الفترة الماضية على تقديم الدعم لعملائنا ومجتمعات الأعمال وكل سكان الإمارات لتمكينهم من التواصل ومتابعة شؤونهم اليومية على نحو سلس. وتشكل حملتنا الرمضانية الجديدة خطوة أخرى في إطار التزامنا برد الجميل لمجتمعنا وتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المحلية الصغيرة، والتأكيد على أهمية المشاركة الفعّالة في إحداث التأثير الإيجابي المطلوب في مجتمعنا واقتصادنا.

وتقدم دو للعملاء من الأفراد والمؤسسات عروضاً رمضانية، حيث يمكن للعملاء خدمات الاتصال المنزلي الاستفادة من خصم بنسبة 50٪ على أكثر من 100 من الأفلام والبرامج حسب الطلب التي يوفرها تلفزيون دو.

ويمكن لعملاء الدفع الآجل شراء هاتف Galaxy S21 وفق أقساط منخفضة تصل إلى 99 درهماً شهرياً، كما يمكنهم الحصول على إحدى باقات Power للدفع الآجل مجاناً لمدة 12 شهراً عند شراء رقم خاص.

ويمكن لعملاء الدفع المسبق الحصول على 10 جيجابايت من البيانات والاستمتاع بمحتوى غير محدود من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 7 صباحاً، كما سيحصل المشتركون الجدد في باقات Flexi عبر الإنترنت على أجهزة شحن متنقلة «بور بانك» مجاناً. وبالنسبة لعملاء دو من المؤسسات، تتوفر خطة سداد بأقساط شهرية تبدأ من 99 درهماً على هواتف Galaxy S21. ويمكن لحاملي بطاقات «فزعة» الحصول على خصم خاص.

مؤسسات خيرية

تقدم دو أيضاً خلال رمضان دعمها للعديد من المؤسسات الخيرية كجزء من مبادراتها الاجتماعية، حيث ستدعم مؤسسة «دبي العطاء» التي تلتزم بدعم الأطفال والشباب في الدول النائية. وتشجع الشركة موظفيها وعملاءها على تقديم التبرعات لمساندة مبادرات «دبي العطاء» في مجال التعليم. وتعمل دو جنباً إلى جنب مع منظمة اليونيسيف في الإمارات، ومؤسسة «تراحم» والهلال الأحمر الإماراتي، لدعم التبرعات لحملات التطعيم، وتوفير الوجبات الغذائية ودعم حملات الإفطار والعيد. وستقدم الدعم لمنظمات أخرى، منها «كفو» وتطبيق «نفسي» ومركز راشد لأصحاب الهمم.

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