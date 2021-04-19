«سناب» تنضم إلى مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «سناب» انضمامها رسمياً بصفة عضو مؤسس إلى «مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي»، مؤسسة الأعمال التي تكرّس جهودها لتوطيد العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والولايات المتحدة. وتهدف Snap Inc. من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز التزامها وعلاقاتها وأهدافها في الإمارات.

وقال حسين فريجة، مدير عام Snap Inc. بمنطقة الشرق الأوسط: يأتي الانضمام تأكيداً لالتزامنا الراسخ تجاه العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ولجهودنا المتواصلة لتوسيع حضورنا وتوفير الأدوات المبتكرة التي تتيح لمستخدمينا البقاء على اتصال دائم مع الأصدقاء والأحباء، إضافة إلى توسيع نطاق أنشطتنا ومبادراتنا وأهدافنا.

وقال داني سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: يسعدنا انضمام شركة Snap Inc. العالمية في مجال الكاميرات وابتكارات الواقع المعزز على الأجهزة المحمولة، إلى مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي. ونتطلع قدماً للتعاون معهم ودعم مساعيهم الرامية لتحسين أنماط حياة الناس وتواصلهم عبر تمكينهم من التعبير عن أنفسهم من خلال السرد القصصي والبصري.

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