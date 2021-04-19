719 مليون درهم تصرّفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 719 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 521.41 مليون درهم، منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 120.56 مليون درهم و255 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 400.85 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 66 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 136.06 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 27.17 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 108.89 ملايين درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 21 مليون درهم ورهن في منطقة برج خليفة بقيمة 14 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 61.64 مليون درهم أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم.

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