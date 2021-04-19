50 ألف مستفيد من برامج التطوع المؤسسي لغرفة دبي العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي أخيراً تقريرها الأول حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الذي يرصد مبادراتها وممارساتها وجهودها خلال العام 2020 في دعم وتحفيز وتشجيع وتطبيق الممارسات المسؤولة والمستدامة في المجالات الأربعة الرئيسية وهي المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل.

واستعرض التقرير إنجازات الغرفة ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حيث أشار التقرير إلى تنظيم الغرفة 47 مبادرة تطوع مؤسسية خلال العام استفاد منها أكثر من 50,000 مستفيد من خلال برنامج Engage دبي، في حين نظمت 26 مبادرة داخلية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

مساهمة

وفي مجال دعم المجتمع، أسهمت الغرفة بمبلغ 10 ملايين درهم إماراتي في «صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد19)»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وكانت الغرفة أول المساهمين في الصندوق وذلك في إطار جهودها والتزامها بالتخفيف من التداعيات الصحية والاقتصادية والمجتمعية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث خصص التبرع لتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية واللوجستية للعاملين في القطاع العقاري الذين أنهوا مشاريع العمل بدبي، وتعذرت بهم السبل والإمكانات للعودة إلى ديارهم. كما تبرعت الغرفة بمبلغ 750 ألف درهم دعماً للأبحاث الطبية في مؤسسة الجليلة.

البيئة

وحافظت الغرفة على الفئة البلاتينية لشهادة الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة والحفاظ على البيئة «لييد» لمبناها القائم ومبنى جامعة دبي، وتم تنظيم 6 ورش عمل بيئية للشركات والهيئات والدوائر الحكومية والجامعات. ونجحت الغرفة بخفض استهلاك الفرد من المياه الصالحة للشرب والطاقة بنسبتي 91% و63% على التوالي منذ 1998، ما وفر على الغرفة 27.7 مليون درهم، كما أنهت الغرفة تشييد مشروع مواقف السيارات الجديد الصديق للبيئة.

مكان العمل

ونظمت الغرفة العام الماضي 53 جلسة طبية وتوعوية للموظفين حول الرفاهية في مكان العمل، والجلوس الصحي وورش دعم أصحاب الهمم واللياقة الرياضية، وتم توفير فحوص طبية سنوية مجانية للموظفين، وتسهيل العمل عن بعد لجميع الموظفين بنسبة 100%.

سوق العمل

وأطلق مركز أخلاقيات الأعمال برنامج «المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات». وتم تأسيس فريق عمل جديد تابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة متخصص بممارسات الدفع الفوري للمقاولين الفرعيين والموردين.

كما نظم المركز أسبوع الاستدامة الذي ركز على صحة ورفاهية الموظفين، وشهد مشاركة أكثر من 57,000 مشارك من 272 شركة. وتم منح 55 شركة علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في حين بلغ عدد أعضاء شبكة الاستدامة 69 شركة. وحضر مؤتمر حوار دبي 113 مشاركاً من 56 شركة ومؤسسة.

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