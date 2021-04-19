انطلاق «ليالي رمضان» في الشارقة 22 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

تستعد الشارقة لاستضافة فعاليات معرض «ليالي رمضان 2021»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بين 22 أبريل وحتى 8 مايو بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وسيشهد المعرض باقة متميزة من العروض والتخفيضات الجاذبة على مجموعة واسعة وكبيرة من المنتجات إلى جانب إتاحة الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية ممتعة والفوز بالعديد من الهدايا والمشاركة في السحوبات على جوائز قيمة وسيارة فاخرة.

وأعلن إكسبو الشارقة اكتمال الاستعدادات التنظيمية لإطلاق الحدث ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من «مهرجان رمضان الشارقة»، ويشهد المعرض مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية المتنوعة، بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية والأكلات الشعبية.

وأشار سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى أن المعرض على امتداد دوراته السابقة حظي بثقة وإعجاب الجمهور والزوار، ويحرص إكسبو الشارقة بالتعاون مع غرفة الشارقة والشركاء الاستراتيجيين، على تطوير فعاليات الحدث وأنشطته بشكل مستمر للحفاظ على سمعته ومكانته كإحدى أهم وجهات التسوق بالدولة، وتمضية الأوقات البهيجة في رمضان. وتقام فعاليات المعرض من 8:00 مساء وحتى 1:00 صباحاً طيلة أيام الشهر الفضيل.

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