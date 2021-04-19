«Liv.» تطلق برنامجاً للبطاقات الائتمانية

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، برنامجاً جديداً للبطاقات الائتمانية، لتوسع بذلك قائمة الخدمات والمنتجات، التي تقدمها لعملائها من جيل الألفية، وتأتي بطاقات «Liv. بلاتينيوم» و«Liv. وورلد»، لتوفر للعملاء مرونة الاختيار بين برامج المكافآت، والانتقال بينها بمنتهى السهولة وإمكانية كسب المزيد من المكافآت، عبر فئات الإنفاق التي يختارونها، إضافة إلى العديد من المزايا المبتكرة.

ويمكن للعملاء اختيار المكافآت، التي يرغبون باكتسابها، بدءاً من أميال سكاي واردز؛ ونقاط يو بوينتس من إعمار أو الاسترداد النقدي، كما يمكنهم انتقاء حتى أربع فئات للإنفاق لكسب نقاط المكافآت الإضافية .

وقال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي إطلاق بطاقتي Liv. وورلد وLiv. بلاتينيوم، لتزويد عملائنا بمزايا مرنة، التي تتيح لهم تصميم البطاقة الائتمانية، التي تناسب احتياجات أنماط حياتهم».

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