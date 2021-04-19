تباين أداء الأسهم وسط ترقب النتائج الفصلية للشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية للربع الأول، واقتربت السيولة من حاجز 1.8 مليار درهم، واستحوذ سهما «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» على 55% منها.

وارتفع سوق دبي 0.12% إلى 2636.4 نقطة مع صعود أسهم العقار والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.12% عند 6124 نقطة بضغط أسهم البنوك والتأمين والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.78 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار في أبوظبي و281.37 مليوناً في دبي. وجرى تداول 354 مليون سهم موزعة بواقع 186.09 مليوناً في أبوظبي و167.9 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 5243 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.78% مع نمو «إعمار العقارية» 1.8% و«إعمار للتطوير» 3% و«إعمار مولز» 2.16% و«داماك» 1.61% و«ديار» 0.73%، وزاد قطاع الاستثمار 0.21% مدفوعاً بمكاسب «سوق دبي المالي» 2.83% و«شعاع كابيتال» 0.92%، فيما انخفض «دبي للاستثمار» 0.6%.

وانخفض قطاع البنوك 0.75% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.09%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.6%، ونزل قطاع النقل 0.65%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 105.48 ملايين درهم، تلاه «إعمار مولز» 32.2 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 31.4 مليون درهم.

وحقق «تكافل الإمارات» أكبر ارتفاع بنسبة 10.2%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88%. وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 7.84 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع.

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.52% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.69% و«أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.81%، فيما ارتفع «الشارقة الإسلامي» 1.52%. وزاد قطاع الاستثمار 0.27% .

ونما قطاع العقار 0.16%، وزاد قطاع الاتصالات 0.09% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الطاقة 0.57%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 546.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 430.35 مليونا. وحقق «رأس الخيمة للأسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 9.33%، فيما كان «الشارقة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.74%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 275.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 275.4 مليون درهم.

إفصاحات

* أقرت الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) توزيع أرباح نقدية بقيمة 8.25 % من القيمة الاسمية للسهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

* أعلن بنك المشرق قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، والتي ضمت 8 مرشحين وهم: عبدالعزيز الغرير، علي راشد لوتاه، راشد سيف الجروان، راشد سيف الغرير، سلطان الغرير، سعيد سيف الغرير، إياد ملص، وجون آيسوفيدس.

* حصلت شركة عمان للتأمين على نظرة مستقبلية إيجابية من جانب وكالة «ستاندرد آند بورز» بناء على أداء التشغيل المحسن مع التأكيد على تصنيف (A-).

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