تمويل تجاري بين «الإمارات دبي الوطني» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية تمويل تجاري مع بنك الإمارات دبي الوطني، وهو ما من شأنه أن تعزز السيولة النقدية لدى المصدّرين والشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2019 والتي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في البنك، كما تتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات» ذلك أنها تعزز ثقة المؤسسات المالية وقابليتها لمنح تمويلات للشركات الإماراتية، وبالتالي دعم أنشطتها وعملياتها التصديرية وخطط توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية.

مبادرة

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: هذه الاتفاقية نسعى من خلالها إلى دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تهدف إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية المحلية الصنع.

ويعتمد أكثر من 80٪ من التجارة العالمية على التمويل قصير الأجل في معظم الأحيان، لذلك نحن سعداء بدعم المؤسسات المالية وتشجيعها على تقديم حلولها المالية المبتكرة لدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وسيدعم التنمية المستدامة.

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