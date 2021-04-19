385.1 مليار درهم أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله بالعملات الأجنبية إلى 385.1 مليار درهم بنهاية فبراير، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.87% مقارنة بنحو 378.08 مليار درهم في نهاية يناير.

وأظهرت أحدث إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، أن الأصول بالعملات الأجنبية تضمنت النقد والأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 272.35 مليار درهم. ووصلت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 74.27 مليار درهم، وبلغت الأصول الأجنبية الأخرى 38.55 ملياراً.

احتياطيات فائضة

وزادت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 89 مليار درهم في نهاية فبراير بزيادة على أساس سنوي بنسبة 250.4% أو ما يعادل 63.6 مليار درهم مقارنة بـ25.4 مليار درهم في فبراير 2020، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 7.6% مقابل 82.7 مليار درهم في يناير.

وأوضحت إحصائيات المركزي الصادرة أن الاحتياطيات الفائضة تعادل 20.9% من القاعدة النقدية البالغة 426.3 مليار درهم بنهاية فبراير والتي تضم كذلك النقد المصدر، وهو النقد المتداول في البنوك وخارجها، والذي وصل إلى 111.4 مليار درهم بنهاية فبراير، مرتفعاً من 110.8 مليارات في يناير.

وانخفضت الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك من 130.1 مليار درهم في فبراير 2020، إلى 89.9 ملياراً في فبراير 2021، وهو ما أرجعه «المركزي» إلى انخفاض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% اعتباراً من أبريل الماضي في ظل خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي. وترتب عن ذلك ارتفاع سيولة البنوك. وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك نحو 136 مليار درهم في نهاية فبراير، ارتفاعاً من 129.3 مليار درهم في نهاية 2020.

ميزانية «المركزي»

وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 462.78 مليار درهم نهاية فبراير، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 1.1% أو ما يعادل 5 مليارات درهم مقابل 457.08 مليار درهم في فبراير 2020. ووفقاً لبيانات المركزي، توزّعت أصول المصرف بواقع 266.28 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في فبراير، إلى جانب استثمارات بنحو 120.17 مليار درهم، و34.84 مليار درهم للودائع، إلى جانب 25.33 مليار درهم للقروض والسلف، و16.16 مليار درهم للأصول الأخرى.

تحويلات مالية

من ناحية أخرى، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 1.437 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين موزعة بواقع 745.27 ملياراً في يناير و692.2 ملياراً في فبراير، وذلك مقابل نحو 1.79 تريليون في يناير وفبراير 2020.

ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 894.9 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين، أو ما يعادل 62.2% من إجمالي التحويلات، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد خلال الفترة ذاتها نحو 542.5 مليار درهم، أو ما يعادل 37.8% من إجمالي التحويلات.

مقاصة الشيكات

وبلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 162.43 مليار درهم خلال الشهرين الأوليين من العام الجاري بواقع 82.2 ملياراً في يناير و80.2 ملياراً في فبراير، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة خلال الفترة نفسها لنحو 3.45 ملايين شيك منها 1.77 مليون شيك في يناير و1.678 مليون شيك في فبراير.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 28.583 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين وشملت 28.57 مليار سحوبات بالعملات الورقية و5.66 ملايين سحوبات بالعملات المعدنية، بينما ووصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» إلى 27.8 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين، وتضمنت 27.86 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و6.34 ملايين درهم بالعملات المعدنية.

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