164.2 مليوناً أرباح «الشارقة الإسلامي» للربع الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في أرباحه التشغيلية لتصل إلى 212.2 مليون درهم خلال الربع الأول من 2021 مقابل 167.2 مليون درهم للفترة المقابلة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بارتفاع نسبته 26.9%.

وبلغ صافي الربح 164.2 مليون درهم مقارنة بـ 153.7 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق بارتفاع 6.8% رغم ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة والتي وصلت إلى مبلغ 48.0 مليون درهم مقارنة بمبلغ 13.5 مليون درهم عن العام السابق بلرتفاع قدره 34.5 مليون درهم أو ما يعادل 254.6%.

وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.5% لتصل إلى 54.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق. واستقر إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.3 مليار درهم بنفس مستوى نهاية العام السابق. وارتفعت الودائع بنسبة 5.6% ليصل إجمالي الودائع 35.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.

كما بلغت الأصول السائلة 12.8 مليار درهم ما يعادل 23.3% من إجمالي الأصول في نهاية مارس 2021. ويتمتع المصرف بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية مارس 2021 ليصل إلى 7.5 مليارات درهم.

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