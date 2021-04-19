15920 رخصة تصدرها اقتصادية الشارقة في الربع الأول

المصدر: (الشارقة – البيان)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2021، حيث وصل عدد الرخص الصادرة والمجددة في هذه الفترة إلى 15920 رخصة مقارنة بـ 14267 رخصة في الربع نفسه من 2020، بنسبة نمو 12%، كما أكدت التقارير استمرار النمو في أعداد الرخص، حيث حققت الرخص الصادرة نمواً بنسبة 29% مقارنة بالرخص الصادرة للفترة نفسها من العام 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة، بنسبة نمو بلغت 292% مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي، تليها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 19%، وفيما يتعلق بالرخص التجارية فقد بلغت معدلات النمو 13%.

وأوضح سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن معدل إصدار رخص الأعمال ارتفع 53% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ معدل نمو تجديد الرخص 8%، وهي نسب نمو جيدة بالنسبة للإمارة إذا ما تمت مقارنتها بالمعدلات الدولية.

وأكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن أعداد الرخص، خصوصاً رخص المتاجر ة الإلكترونية حققت قفزة ونمواً كبيراً وصل إلى 292 % خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بواقع 51 رخصة.

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