عمومية «الإمارات للدراسات المصرفية» تعقد اجتماعها السنوي

المصدر: الشارقة- وام

عقدت الجمعية العمومية العادية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اجتماعاً، برئاسة هشام عبد الله القاسم رئيس مجلس إدارة المعهد، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وجمال الجسمي أمين سر الجمعية العمومية المدير العام.

واستعرضت الجمعية جدول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الميزانية العمومية، والحسابات الختامية عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020.

واستعرض المعهد التقرير السنوي (الفني والإداري) للعام 2020 ما وصل إليه المعهد من توسيع أنشطته وبرامجه، والعمل على تعزيز جودتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ونوه هشام عبد الله القاسم بالجهد المبذول من أعضاء الجمعية العمومية العادية، وبدعمهم أنشطة وبرامج المعهد، كما نوه بجهد أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المعهد.

أكد جمال الجسمي أن المعهد يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، تتمثل في تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات المالية والارتقاء بمستوياتها، لتواكب أحدث المستجدات العالمية في جميع المجالات ذات الصلة، ونوه بما وفره المصرف لمنتسبيه من تعليم إلكتروني شامل، عبر منصة «انسايت» التعليمية الأولى من نوعها من ناحية تقديم التعليم المالي المتخصص، وتهدف لتوفير تنسيق تفاعلي مدمج مع الملتحقين ببرامج التعليم في مجالات البنوك، والتمويل من داخل الإمارات وخارجها، وتسهيل وصولهم إلى أكثر من 100 دورة تدريبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز