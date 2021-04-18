«أبوظبي الإسلامي» ينجز 60 معاملة مصرفية قائمة على تقنية البلوك تشين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إنجاز أكثر من 60 معاملة تمويل تجاري خارجية خلال العام الأول من شراكته مع ترايد أسيتس، وهي منصّة إلكترونية متخصصة بمجال التمويل التجاري مدعومة بتقنية البلوك تشين، وتهدف إلى رقمنة المعاملات التقليدية في مجال إصدار الأصول التجارية وتوزيعها.

وأصبح المصرف في أبريل من العام الماضي أول مؤسسة مصرفية إسلامية تعتمد تقنية البلوك تشين في تنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية.

وتم استكمال المعاملات المصرفية الخارجية بالتعاون مع عدد من المصارف في المنطقة بدعم من تقنية البلوك تشين للمساعدة في إنجاز التحول الرقمي للمعاملات التقليدية في مجال إصدار الأصول التجارية وتوزيعها.

وتتيح هذه التقنية قدرات اتصال سلسلة مع جميع الشركاء المرتبطين بالمعاملات المصرفية لطرفي التعاملات التجارية.

وقال عبد الله الشحّي، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: يشكل إنجاز معاملات التمويلات التجارية هذه باستخدام تقنية البلوك تشين خطوة كبيرة في مجال تنفيذ المعاملات التجارية بالاعتماد على هذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

كما يبرهن ذلك على الحضور العالمي القوي لمصرف أبوظبي الإسلامي في مجال الخدمات المصرفية، من خلال توفير خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر القنوات الرقمية.

ويلتزم المصرف باعتماد التقنيات الجديدة والناشئة مثل تقنية بلوك تشين في تقديم خدماته لتحسين كفاءة وإنتاجية الأعمال.

وقال ساميت كيه روي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق لشركة فينتك إنوفيشن إنترناشيونال في منصة ترايد أسيتس: برهن مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال استخدامه النشط لمنصتنا الإلكترونية في العام الماضي، على أن أنماط التفكير المبتكرة والتقدمية يمكن أن تعود بالنفع على القطاع المصرفي بأكمله.

وتأتي الشراكة مع منصة ترايد أسيتس استكمالاً للخدمات والمنتجات المتنوعة التي يوفرها مصرف أبوظبي الإسلامي للشركات من خلال منصته ADIB Direct، والتي تشمل إدارة السيولة النقدية رقمياً وإنجاز معاملات التمويل التجاري وتحويل العملات الأجنبية.

وتهدف منصة ADIB Direct، التي توفر خدماتها للشركات من مختلف الأحجام، إلى تحسين قدرة الشركات على إدارة تمويلاتها محلياً ودولياً.

وتشمل المزايا التي توفرها المنصة لوحات معلومات قابلة للتخصيص، والتوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية، والإصدار والتمويل التجاري عبر الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها عبر جميع الأجهزة بما في ذلك تطبيقات الهواتف المحمولة.

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