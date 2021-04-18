«شنايدر إلكتريك» تفتتح «مركز التدريب على الطاقة الآمنة» بواحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن استثمارها في مركز تدريب إقليمي جديد مخصص لتقديم الدعم للعملاء والشركاء عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تزويدهم بمهارات عملية مصممة لتطوير خبراتهم في مجالات التخطيط والإدارة بما يدعم استراتيجياتهم للتحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة.

وسيقدم المركز الذي يتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في الشرق الأوسط، والمملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، مقراً له بمساحة 150 متراً مربعاً، دورات تعليمية وتدريبية حول الأجهزة والبرمجيات التي طورتها وحدة الطاقة الآمنة في شنايدر إلكتريك.

ويضم المركز أحدث تقنيات الشركة في مجال مراكز البيانات بما في ذلك حلول إمدادات الطاقة غير المنقطعة والتبريد. ويقدم المركز الجديد أيضاً دورات تدريبية على برمجيات منظومة EcoStruxure من شنايدر إلكتريك.

وسيتمكن الشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من المشاركة في دورات المركز بشكل فعلي وافتراضي. كما سيتم تقديم برامج تدريبية مخصصة لعملاء الشركة، والتي تشمل التدرب على المنتجات الحالية أو الجديدة.

وقال زياد يوسف، نائب الرئيس لوحدة الطاقة الآمنة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنايدر إلكتريك: «شهدنا خلال العام الماضي زيادة في الإقبال على اعتماد التقنيات التي ساعدت عملائنا على إنجاز الكثير من الأعمال عن بُعد، وقد استثمرنا في مركز الخدمة الجديد لمساعدة شركائنا وعملائنا على تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات الحديثة.

ونتوقع أن يشهد المركز إقبالاً كبيراً من جانب عملائنا وشركائنا على مدار الساعة سواءً من خلال التواجد بشكل فعلي أو المشاركة عبر الإنترنت وبالطبع سيكون مرحباً بهم بأي وقت».

وأضاف يوسف: «تساهم وحدة الطاقة الآمنة في تقديم الدعم لقطاع مراكز البيانات منذ عقود طويلة، وذلك عبر مجموعة من منتجات الطاقة والتبريد. وتدفع هذه الوحدة اليوم التحول في حافة الشبكة من خلال مجموعة من التقنيات الجديدة.

ويشكل هذا المركز التدريبي الجديد دليلاً على التزامنا المستمر بتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر المنطقة، حيث سيسهم المركز في تنمية مهارات عملائنا وشركائنا في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا».

من جهته أكد المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي الشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن الواحة أصبحت مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا وحلول المدن الذكية، مؤكداً التزام سلطة الواحة بدعم مسار سريع للتحول الرقمي الهادف لتمكين شركاء الأعمال ودعم جهودهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم.

ولفت الكثيري إلى أن شنايدر إلكتريك التي افتتحت مقرها في واحة دبي للسيليكون عام 2008، ودشّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، مركز الابتكار الخاص بها عام 2017، ترسخ حضورها وقائمة حلولها المبتكرة بإطلاق مركزها التدريبي للطاقة الآمنة، في وقت يشهد تسارع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

ويأتي افتتاح المركز الجديد في إطار خطط شنايدر إلكتريك لزيادة الدعم المقدم لعملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيتم أيضاً إشراك شركاء الخدمة من خلال هذا المركز.

وتركز وحدة أعمال الطاقة الآمنة التابعة لشنايدر إلكتريك على الاتجاهات التقنية الناشئة مثل إنترنت الأشياء وحوسبة الحافة ومراكز البيانات الخضراء والمستدامة.

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