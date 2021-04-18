«أبوظبي لإدارة النفايات» يطلق ورشاً للتعريف بنظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» سلسلة من ورش عمل تعريفية بنظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة، وذلك بمشاركة واسعة من المتعاملين بالنظام.

وانطلقت باكورة ورشاته بتنظيم ورشة عمل تدريبية، بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة، بحضور 160 مشاركاً ومشاركة، حيث جرى خلالها تقديم نبذه تعريفية عن النظام وأهميته وأهدافه وخصائصه، فضلاً عن شرح كيفية استخدامه والشروط اللازم اتباعها.

ويجري تنظيم الورش بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف عن المنشآت والمرافق العاملة في قطاع مكافحة آفات الصحة العامة من بينها دائرة الثقافة والسياحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويهدف نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة، الذي أطلقته إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في «تدوير» إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل مزودي خدمة مكافحة آفات الصحة العامة، بالإضافة إلى تسجيل وتوثيق المعلومات والبيانات الخاصة بمستوى الإصابة وكيفية علاجها، ما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات للتحليل الاستراتيجي، واتخاذ القرارات المستقبلية. كما يهدف النظام إلى زيادة نشر الوعي حول التعامل مع آفات الصحة العامة، وإلى سهولة التواصل بين العملاء ومزودي الخدمة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حسين العمودي مدير إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء: «أطلقت إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في «تدوير» نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة ضمن خطتها الرامية لتنظيم إجراءات العمل عبر توظيف أحدث المفاهيم والأنظمة والتقنيات المرتبطة بالخدمات الحكومية، بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في مجال الخدمات والتعاملات الحكومية في إمارة أبوظبي».

وأوضح العمودي أن نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة يقدم حلاً فعالاً وشاملاً، لتسهيل إدارة عقود مكافحة آفات الصحة العامة بين المتعاملين ومقدمي الخدمات المرخصين، بما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد أثناء طلب الخدمة وتقديمها، فضلاً عن زيادة كفاءة الإجراءات المتبعة وتسريعها، إلى جانب توفير تقارير وبيانات دقيقة ومحدثة دعماً لعملية اتخاذ القرارات في هذا المجال.

وأضاف العمودي أن نظام العقود الإلكتروني لمكافحة آفات الصحة العامة يعكس جهود «تدوير» المتواصلة نحو تحسين أداء قطاع مكافحة آفات الصحة العامة في أبوظبي، وصولاً إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية في كل عمليات المكافحة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وخال من الأوبئة والأمراض التي تسببها آفات الصحة العامة.

وتسعى تدوير من خلال تطبيق أحدث الأنظمة والخدمات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة إلى تطوير أساليب العمل المتبعة في هذا الإطار لمواجهة التحديات، التي تواجه قطاع إدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، بما يحقق الأهداف المرجوة في تحقيق الاستدامة والوصول إلى بيئة صحية وخالية من الأمراض والتلوث لكل سكان الإمارة.

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