«إيميكول» تحصل على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت الإمارات ديستريكيت كولينغ «إيميكول»، الشركة المتخصصة في خدمات التبريد المركزي والرائدة على مستوى المنطقة والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة لعام 2020، وذلك تقديراً لالتزامها بممارسات العمل المسؤولة والأخلاقية وجهودها في الوفاء بتوقعات جميع الأطراف المعنية من عملاء وموظفين ومورّدين من جهة، والمجتمع المحلي والبيئة من جهة ثانية.

ونالت إيميكول أعلى علامة في فئة التأثير البيئي وذلك لالتزامها بممارسات مسؤولة فيما يتعلق بأنظمة الإدارة البيئية وحصولها على شهادة أيزو 14001. وتشمل نقاط القوة الأخرى في فئة البيئة إدارة الطاقة بحصول الشركة على شهادة أيزو 50001، وسياسة الإدارة المائية بحصولها على شهادة أيزو 46001:2019 الخاصة بالكفاءة في استخدام الموارد المائية وأنظمة النقل المستدامة التي ساهمت في تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 135.5 طناً في عام 2020 وحده.

كما تم تكريم إيميكول على اتباعها الممارسات الأخلاقية والعادلة في الحفاظ على موظفيها من خلال برامج التدريب المتطورة وسياسات التطوير الوظيفي المدروسة، حيث اتخذت الشركة تدابير مسؤولة لتحقيق راحة الموظفين ورفاهيتهم من خلال خطط تستهدف استمرارية الأعمال وبناء علاقات مسؤولة بين العملاء والمورّدين، والذي تظهره آراء العملاء وبطاقات تقييم أداء المورّدين.

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إيميكول: يأتي الفوز بهذه الجائزة مؤكداً على التطور الذي حققناه في هذا المجال. وتقع على عاتقنا مسؤولية تقديم أعلى مستويات الخدمة مع الالتزام بواجباتنا ومساهماتنا الإيجابية تجاه البيئة والموظفين، ونحن ملتزمون بهذه المسؤولية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداةً تشخيصية وتطويرية تساعد الشركات على تطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع. وتمنح العلامة بناءً على تقييم استراتيجية الشركات فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة ضمن 4 فئات تشمل مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي.

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