دائرة ثقافة وسياحة أبوظبي تمنح حديقة الفيّ شهادة برنامج الأمان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حصول حديقة الفيّ، إحدى أحدث الوجهات السياحية في جزيرة الريم، على شهادة برنامج الأمان Go Safe، وبالتالي اعتمادها بموجب برنامج الشهادة، ما يبرز امتثال حديقة الفيّ بأعلى معايير الصحة والسلامة، والتي تشير إلى استعدادها لاستقبال الزوار والمحافظة على سلامتهم، عبر الالتزام بتطبيق معايير النظافة التي تحددها الإرشادات الصارمة للشهادة، عملاً بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وتوصيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها والجهات الصحية المختصة في الدولة.

وقال سعيد الظاهري، مدير إدارة تطوير تجربة الزوار والمنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نتطلّع في دائرة الثقافة والسياحة إلى اعتماد كل المرافق والمنشآت السياحية العاملة في الإمارة بموجب برنامج شهادة الأمان Go Safe، وذلك سعياً منا إلى تعزيز مكانة العاصمة كوجهة آمنة بالكامل من خلال التعاون مع جميع الشركاء المحليين في تطبيق معايير البرنامج.

وأهنئ حديقة الفيّ على تحقيقها لأعلى مقاييس الصحة والسلامة وإمكانيتها لاستقبال زوّارها براحة تامة.

وقالت لطيفة الحلامي، مدير إدارة النمو العمراني بالإنابـة في دائرة البلديات والنقل: «تؤكد دائرة البلديات والنقل التزامها بصحـة وسلامـة مرتادي حديقـة الفيّ من خلال الحصول على شهادة الأمان Go Safe من دائرة الثقافــة والسياحة – أبوظبي، حيث تبذل الدائرة كل إمكاناتها لتعقيم المرافق والأماكن العامة وفقاً للإجراءات والمعايير العالميــة، على أن يتم توسيع نطاقها في الأماكن العامـة في المراحل المقبلة لضمان تعزيز سبل الوقاية للمجتمع وتوفير أعلى مستويات الرفاهية وجودة الحياة».

ومنذ إطلاقها في يونيو من العام الماضي، وبعد سلسلة من حملات التدقيق الميدانية، قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بمنح شهادة برنامج الأمان Go Safe إلى 95% من فنادق العاصمة، بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس وأربع مرافق ترفيهية في جزيرة ياس، وما يقارب 33 مركزاً تجارياً، وثلاث صالات سينما.

ومع انضمام المزيد من المنشآت السياحية والمؤسسات التجارية إلى لائحة الوجهات المعتمدة من قبل شهادة الأمان Go Safe، تتطلع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لترسيخ مكانة العاصمة كوجهة آمنة وجاذبة بالكامل.

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