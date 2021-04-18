ارتفاع موجودات المصرف المركزي إلى 462.78 مليار درهم خلال فبراير

المصدر: وام

ارتفع اجمالي موجودات مصرف الإمارات المركزي إلى 462.78 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته ، بحسب احدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي اليوم .

وأظهرت الأرقام أن بند الاستثمار ارتفع لدى المصرف المركزي إلى مستوى 120.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 مقارنة مع 73.86 مليار درهم في يناير من العام ذاته . كذلك ارتفعت قيمة الودائع إلى 34.84 مليار درهم وبند الموجودات الأخرى إلى 16.16 مليار درهم في حين استقر بند السيولة وأرصدة البنوك عند 266.28 مليار درهم والقروض عند نحو 25 مليار درهم .

وفي جانب المطلوبات بلغ رصيد شهادات الإيداع 136 مليار درهم وحساب الودائع 183 مليار درهم تقريبا في حين وصل رصيد النقد المصدر 11.4 مليار درهم والاحتياطيات ورأس المال 24.67 مليار درهم وبند مطلوبات أخرى 7.34 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي .

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