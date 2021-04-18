العروبة للمقاولات تنجز «بلووم تاورز» بمواصفات عالمية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سلّمت «العروبة للمقاولات»؛ إحدى أكبر شركات المقاولات في الدولة، مشروع بلووم تاورز الضخم الواقع بمنطقة قرية جميرا في دبي، وطورت المشروع شركة بلووم العقارية، أحد أبرز اللاعبين العقاريين في صناعة التطوير العقاري التي باشرت أخيراً بعد تسلمها المشروع من المقاول الرئيس وإنجاز متطلبات الجهات الرسمية، بتسليم الوحدات السكنية للملاك في الأبراج السكنية الثلاثة التي تشكل مجتمعة مشروع «بلووم تاورز». ويضم مشروع بلووم تاورز 944 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم. كما يوفر المشروع مرافق عالمية المستوى في قرية «الجميرا سيركل»، واحدة من أكثر المواقع حيوية في دبي. وقد تم تصميم كل شقة في بلووم تاورز بأسلوب جميل وعصري لتوفر مساحات معيشة مريحة والراحة القصوى للمقيمين فيها.

خبرات وإمكانات

وقال علي بن حيدر، رئيس مجلس إدارة العروبة للمقاولات، المقاول الرئيس للمشروع، إن ضخامة العمل والمواصفات الفنية العالية التي حددتها شركة بلووم العقارية بهدف تطوير مشروع سكني غير مسبوق في قرية جميرا، كل ذلك استدعى منا حشد خبرات وإمكانات الشركة وفرق عملها الفنية والهندسية لضمان تحقيق تلك الأهداف وتسليم مشروع سكني يتميز بجودة عالية تتناسب مع متطلبات السوق العقاري. ويوفر «بلووم تاورز» لسكانه تجربة حياة متكاملة بموقعه الفريد في دبي، ويضم المشروع العديد من الخدمات والمرافق المميزة التي تشمل حوض سباحة، ونادياً صحياً ورياضياً متكاملاً، وممرات مشاة، ومساراً للركض ومسرحاً خاصاً لترفيه الضيوف وغيرها.

وأوضح أن ما يبعث على الفخر هو نجاحنا وبدعم كامل من بلووم العقارية، من إنجاز المشرع الضخم على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة (كوفيد19) والتي فرضت على صناعة الإنشاءات قيوداً وإجراءات احترازية مشددة في مواقع العمل وسكن العمال، فلم نتأخر في الالتزام بها وطبقناها على أكمل وجه لتأمين سلامة فرق العمل وحماية صحتهم. وأشار إلى حرص بلووم العقارية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بمعايير الاستدامة وتوفير الطاقة، فقد تم استخدام زجاج عالي الجودة في واجهة المباني لتحقيق أقصى مستوى ممكن لإدارة الحرارة والأشعة فوق البنفسجية، وسيتم الاعتماد على نظام إضاءة LED في جميع الشقق والمساحات المشتركة. ويعد تسليم شقق بلووم تاورز إنجازاً بارزاً لشركة بلووم القابضة في عام 2021، حيث يمثل أول مشروع سكني للشركة يتم تسليمه في دبي. ويعكس «بلووم تاورز» التزام بلووم العقارية في تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة وتطوير مشاريع متنوعة في أماكن مرغوبة للغاية تحقق قيمة مضافة للعملاء.

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