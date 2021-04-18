المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت هيئة خدمات الأبحاث التابعة للكونجرس الأمريكي، والمعروفة أيضاً باسم «مكتبة الكونجرس» أن التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية قضية شديدة الأهمية، ذلك أن الإمارات أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط للصادرات الأمريكية، كما أن أكثر من 1.000 شركة أمريكية لها مكاتب في الإمارات، فيما يتجاوز عدد الأمريكيين العاملين بالإمارات أكثر من 60.000 شخص.

وأصدرت الهيئة تقريراً خاصاً عن الإمارات، واستعرضت فيه سياسة الدولة واقتصادها بالتفصيل، كما تطرق التقرير أيضاً إلى العلاقات السياسية، وكذلك الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة. وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية للصادرات الأمريكية إلى الإمارات في 2020 بلغت نحو 15 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الإمارات خلال العام نفسه نحو 3 مليارات دولار.

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