إعلان اللجنة التأسيسية لبنك المارية برئاسة طارق المسعود

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن بنك المارية المحلي- أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات- عن تشكيل اللجنة التأسيسية، برئاسة طارق أحمد المسعود. وبعضوية رجال أعمال إماراتيين، يمتلكون خبرات في مجالات متعددة، من شأنها أن تساعد في دفع البنك لتحقيق أهدافه بأن يكون بنكاً رائداً للخدمات المالية في الدولة وداعماً للمجتمع المحلي من خلال تمكين الموظفين وتأهليهم وتحقيق عائد تنافسي للمساهمين. تضم اللجنة التأسيسية المشكّلة حديثاً كلاً من أحمد شيبة العميمي، وأحمد جبر السويدي، وخالد ثاني الرميثي، وماجد عتيق المهيري، ومرشد ثاني مرشد الرميثي، وعمر عبدالله الزعابي، وعمران محمد الخوري، وسعيد عبدالله المهيري، ويونس فتح علي الخاجة.

وأكد طارق المسعود الحرص على العمل، لتحقيق رؤية مشتركة من أجل بناء أحد أكثر البنوك الرقمية نجاحاً في هذا القطاع. ويتطلع بنك المارية المحلي إلى أن يكون الخيار الأول في دولة الإمارات مع التركيز على دعم الأفراد والشركات الصغيرة، وستقدم اللجنة التأسيسية للبنك الدعم والتوجيه والإشراف على تطوير الأعمال وإدارة فريق العمل لطرح البنك بالرؤية، التي أعد لأجلها. ويأتي تشكيل اللجنة التأسيسية بعد إعلان البنك حصوله على ترخيص مصرف الإمارات المركزي الأسبوع الماضي، ما يجعل بنك المارية المحلي أول بنك رقمي متخصص في الدولة.

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