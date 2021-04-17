«غرفة الشارقة» تدعو إلى بناء شراكة استراتيجية مع بيلاروسيا

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة وجمهورية بيلاروسيا، داعية إلى بناء شراكة عمل استراتيجية تخدم مصلحة البلدين وتعزز من آفاق التعاون بين مجتمع الأعمال في كل منهما.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإيفجيني لازاريف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا بدبي والإمارات الشمالية، بحضور محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من مديري الإدارات في الغرفة، وبحث الجانبان في اللقاء آفاق التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، وكيفية الارتقاء بالعلاقات وتطويرها بما يتوافق مع إمكانات وقدرات الجانبين.

حافز إيجابي



وأكد عبدالله سلطان العويس أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في كل من إمارة الشارقة وجمهورية بيلاروسيا، لافتاً إلى أن مستوى العلاقات بين الإمارات وبيلاروسيا شهد في الأعوام الماضية تطوراً ملحوظاً، الأمر الذي يشكل حافزاً إيجابياً نحو تعزيز العمل المشترك والعلاقات التجارية الاستثمارية بين الشارقة ومينسك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتكنولوجيا والصحة.

ودعا رجال الأعمال البيلاروسيين للقدوم إلى الشارقة وتأسيس أعمال لهم والاستفادة من المزايا الاستثمارية التنافسية التي توفرها الإمارة، والموقع الجغرافي المتميز وبيئة الأعمال المستقرة، بما يساهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية تساهم في تنويع الأسواق التصديرية لمنتجات البلدين، وتسهيل دخولها الأسواق الآسيوية والأوروبية، مؤكداً التزام غرفة الشارقة توفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في بيلاروسيا لتأسيس شراكات اقتصادية، وذلك انطلاقاً من أهداف الغرفة الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لهم، والترويج للشارقة مركزاً تجارياً عالمياً.

تطوير العلاقات



أعرب إيفجيني لازاريف، عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية بين بيلاروسيا وإمارة الشارقة في إطار العلاقات المتنامية مع دولة الإمارات، والرغبة في تنمية مجالات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في بيلاروسيا والشارقة، والاستفادة من المقومات المتاحة للجانبين، داعياً غرفة الشارقة إلى قيادة وفد تجاري من القطاع الخاص في الإمارة، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها بلاده، ومشدداً أن بيلاروسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.

واستعرض محمد أحمد أمين العوضي مقومات ومزايا الاستثمار في الشارقة والمكانة الرائدة التي تحظى بها الإمارة كونها مركزاً اقتصادياً بارزاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتم اللقاء بجولة للقنصل العام في المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، إذ اطلع على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض.

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