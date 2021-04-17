«رواد» يعرف 36 من أعضائه الجدد بمبادئ تأسيس المشاريع

المصدر: الشارقة-البيان

في أولى ورش سلسلة البرامج والورش التدريبية لـ«مشروع طَموح»، والمخصصة للمشاريع الجديدة المنضمة للعضوية، نفذت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة تدريبية افتراضية على منصة «زووم»، حول «مبادئ تأسيس المشاريع الصغيرة والتعامل مع مخاطره».

شارك في الورشة التي نظمت على مدى يومين تدريبيين في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري 36 متدرباً ومتدربة من رواد الأعمال أصحاب المشاريع التي انضمت إلى عضوية المؤسسة في الربع الأول من العام الحالي 2021.

وأوضح حمد علي المحمود مدير المؤسسة أن «مشروع طموح» هو إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها المؤسسة مع بداية العام الحالي، وهي موجهة لصالح رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الجديدة المنضمة إلى عضوية المؤسسة، وتتضمن المبادرة عقد مجموعة من الورش والبرامج التدريبية الإلزامية والتي تستهدف تطوير المهارات والمعارف الإدارية لرائد الأعمال الجديد وتعزيز قدراته على تطوير مشروعه وفق أفضل الممارسات وتعريفه بالمفاهيم الخاصة بالجوانب المتعلقة بدراسة الجدوى والقوائم المالية ومخاطر المشروع وغير ذلك من الجوانب.

وجاءت الورشة على محورين أساسيين الأول المخاطر التي تواجه قطاع الأعمال بشكل عام وقطاع المشاريع والشركات المتوسطة والصغيرة على وجه التحديد، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نتيجة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 وآثارها على قطاع الأعمال على مستوى العالم، والتي أفرزت حالة من عدم اليقين والتأكد من استمرار أو نجاح المشاريع الاستثمارية والتجارية على مختلف أنواعها.

وأما المحور الثاني فتمثل في التعريف بالمهام اليومية لصاحب المشروع ومبادئ القيام بالأبحاث السوقية وأساسيات المشروع الناجح وأساسيات القوائم المالية وكيفية إعداد خطط العمل الفاعلة والقيام بالتسويق وخطط التواجد الرقمي.

وتعرف المشاركون خلال الورشة على أهم الأخطاء التشغيلية والمالية والتقنية والسوقية التي يقوم بها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى أنواع مصدات المخاطر الاستباقية منها والتفاعلية وطريقة قياس المخاطر بشكل سليم وصحيح من خلال وضع مؤشرات لتقييم أداء المشروع المستقبلي من الناحية التسويقية والتشغيلية والمالية ووضع مؤشرات المخاطر.

وفي المحور الثاني من الورشة، تم استعراض عدد من الجوانب المرتبطة بوضع سياسات وإجراءات عمل للمشروع فيما يخص اتفاقيات الموردين والتعيين والتوظيف والتشغيل الداخلي والخارجي، والتحصيل والدفع وتفويض الصلاحيات والتسعير والخصومات، بالإضافة إلى وضع خطط العمل ودراسات الجدوى، والأقسام الرئيسية في خطط العمل والدراسات فيما يتعلق بالإدارة التسويقية والتشغيلية والمالية.

وفي ختام الورشة تعرف المشاركون على أهمية إعداد القوائم المالية للمشاريع وهي قائمة الربح والخسارة، وقائمة التدفقات المالية، وقائمة الميزانية العمومية، بالإضافة إلى التعرف على التحليل المالي وفقاً للقطاعات من حيث مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية والسيولة.

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