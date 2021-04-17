«زيوريخ كابيتال» تطلق من دبي أول بنك إسلامي رقمي في العالم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «زيوريخ كابيتال فندس» ومقرها دبي عن إطلاق بنك إسلامي رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يوفر جميع الخدمات المصرفية البنكية وفق الشريعة الإسلامية، والتي ستكون في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المتوفرة عبر الهاتف النقال و أجهزة الحاسب الآلي فقط . ويتوفر التطبيق عبر متجري آبل و جوجل بلاي و أندرويد و موصول بعدة مواقع اتصال و مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم، حيث سيبدأ من دولة الإمارات ومنها إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا والعالم خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ كابيتال فندس، الدكتور فهد المرعبي، إن البنك الرقمي يعتبر ثالث أحد إنجازات المجموعة على مستوى الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و أوروبا، وأولها كان إطلاق منصة سوستين إكسشينج منصة تداول عملات رقمية متوافقة مع الشريعة ضمن سلسلة مبادراتها الرقمية والتي تهدف الى تعزيز مكانة المجموعة باعتبارها الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية و البلوك شين و غيره، وثانيها اصدار عملاتها الرقمية الخاصة بالرياضة (كريكت كوينز و كورا كوينز) و عملات مغطاة بالذهب وعملات مغطاة بصكوك وبأسهم شركات مسجلة عالميا في البورصة.

وثالثها إطلاق بنك رقمي يأتي ضمن التزام مجموعة زيورخ كابيتال فندس بقيادة قطاع الخدمات المصرفية المالية الى اقصى الحدود الممكنة من خلال دمج التكنولوجيا لإيجاد حلول جديدة تتناسب مع الخدمات المصرفية للجيل القادم مثل تكنولوجيا البلوك شين و الخدمات المالية الرقمية، لنقل المستخدمين من عالم التقليدي الى عالم المصرفي المالي الرقمي و الذي يهدف لتحقيق ما يصبو اليه من خدمات و تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المصرفية للمدى القريب و البعيد عبر نهج اضفى عليه الخدمات الشخصية و الخدمات المالية و الإدارة المصرفية مدعومة بتقنيات العصر و تحليل البيانات المتطورة بخلاف البنوك التقليدية لتكون المحافظة على خدمة العملاء وتوفير متطلباتهم و سرعة الاستجابة السهلة و المرنة من خلال القدرة على التواصل مع العملاء حيث أن عملاء اليوم لا يشبهون عملاء الغد لذا أصبح شغفنا ألأول و تحدينا الرئيسي أن ننشئ مصرفا رقميا متوافق مع الشريعة الإسلامية يعكس أنماط حياتنا المتسارعة و المترابطة و المنشغلة دائما.

وأوضح الرئيس التنفيذي الدكتور فهد المرعبي ان هناك شراكات مع بنوك و مؤسسات مالية إسلامية ومنها "فنتك انفاستمانت" وغيرها من الشركات الأخرى، حيث أن البنك الرقمي صمم ليصغي لعملائنا ويدرس أنماط حياتهم وأولوياتهم ويقدم لهم الدعم المصرفي السهل والميسر و الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية و مع الاحتياجات المالية وما يتجسد ببراعة في وعد وشعار علامته التجارية بتقديم جميع الحلول والخدمات المصرفية الرقمية والمرنة والتي تعبر عنهم.

وتحدث نائب الرئيس التنفيذي سامي المحمد حول آلية عمل البنك الرقمي، قائلا إن العملاء ما عليهم سوى الاشتراك في البنك الرقمي بالكامل خلال دقائق فقط بواسطة إثبات شخصية و صورة شخصية و يتم إصدار بطاقة خصم افتراضية للمستخدمين فور الاشتراك و التي يمكن استخدامها مباشرة في إجراء عمليات التحويل عبر الانترنت.

و قال المحمد ان البنك يتيح خيارات مرنة تشمل دمج التطبيق ضمن قناة الدفع الرائدة و يقدم حسابات متعددة بالعملات الأجنبية يمكن ربطها ببطاقة واحدة و يمكن للمستخدمين تحويل الأموال بين هذه الحسابات دون القلق من زيادة الرسوم، وهذه الحسابات وفق الشريعة الإسلامية و هناك حسابات جارية دون فوائد و لكن تقدم خدمات مرابحة و صكوك دون حد ادنى او قيود و تحسب يوميا و تدفع شهريا.

وقال عضو مجلس الإدارة الشريك محمد امير سعيد إن البنك يوفر مزايا تحكم كاملة بالبطاقة من داخل التطبيق بما في ذلك تحديد أو إعادة تحديد كلمة السر و تجميد او الغاء البطاقة الضائعة و الإيقاف و إعادة الطلب الفوري في حال فقدان أو سرقة البطاقات و مساعدة العملاء الرقمية المدعمة بالحمض النووي الرقمي و توفير التمويل على حسب الشريعة الإسلامية و تبادل العملات الرقمية و البلوكتشين و تحويلها و بيعها و شرائها بما يتناسب مع الشريعة

وأضاف ان البنك يضم هيئة رقابة شرعية و"كومبلاينس" وان كل ذلك سيكون متاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الإجابة على أسئلة و استفسارات العملاء على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني.

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