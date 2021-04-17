«دبليو كابيتال» الأولى في تسويق عقارات دبي بالربع الأول

المصدر: دبي-البيان

تصدرت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية عمليات التسويق والمبيعات لعقارات دبي في الربع الأول، كما تصدر وليد الزرعوني رئيس الشركة قائمة الوسطاء العقاريين ضمن الأعلى تسويقاً للعقارات في إمارة دبي من حيث عدد المعاملات، بحسب آخر بيانات لمنصة «دبي ريست» الرقمية، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحصل الزرعوني على فئة تصنيف 4 نجوم، وجاء ترتيبه ضمن المقدمة في قائمة وسطاء دبي ممن حصلوا على هذه الفئة الأربع نجوم بحسب بيانات دبي ريست.

وقال الزرعوني، إن «دبليو كابيتال» تحرص على تطوير عملياتها للوصول إلى أفضل المراتب على سلم هذا التصنيف الذي يستهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين وخلق بيئة تنافسية.

وأكد على أن ذلك انعكس من خلال تحقيق الشركة الرقم الأعلى من حيث عدد المبايعات مقارنة بباقي مكاتب الوساطة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد على ثقة العملاء في الشركة.

ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل، ولا سيما خدمات متابعة العقود وتوثيقها وإرسالها إلى العميل حتى منزله ساهمت في زيادة اعتماد المستثمرين العقاريين على «دبليو كابيتال» فيما يخص العقارات، بالإضافة إلى أن علاقة الشركة بالعديد من المطورين ساهم في الحصول على أسعار استثنائية لعملائنا.

وأشار إلى أن التصنيف بالنجوم دائما يركز على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، طبقًا للسياسات الموضوعة للقطاع العقاري، واستنادًا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري بدبي.

ومن الجدير بالذكر أن التصنيف بالنجوم هو أحد مبادرات مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ والتي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع العقاري في إمارة دبي، وتطبيق أحدث المعايير العالمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لإسعاد المتعاملين في السوق والحفاظ على حقوقهم.

ويتم تصنيف الوسطاء العقاريين بناءً على معايير معتمدة، تتضمن المساهمة المجتمعية والتوطين في تصنيف الوسطاء العقاريين، وعدد وقيمة المبيعات، وسعادة المتعاملين، والالتزام بالأنظمة واللوائح، وخبرة الوسيط العقاري.

وتم اعتماد الدائرة منذ فترة لـ (6) مستويات لتصنيف الوسطاء العقاريين وهي على أساس النجوم، ويشتمل التصنيف على وزن لكل معيار كالتالي: عدد وقيمة المبيعات 40%، وسعادة المتعاملين ومدي التزام الوسيط بالأنظمة والقوانين 30%، وخبرة الوسيط العقاري 20%، والمبادرات التطويرية والمجتمعية 10%.

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