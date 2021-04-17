جمارك دبي تنجز 5 ملايين معاملة خلال الربع الأول

المصدر: وام

كشفت " جمارك دبي " عن تسجيلها 5 ملايين معاملة جمركية خلال الربع الأول من العام الجاري - ما يعادل ضعف عدد المعاملات للفترة ذاتها من عام 2019 - وبنمو بلغ 20 في المائة مقارنة مع 4 ملايين معاملة للربع الأول من العام 2020 في مؤشر قوي على انتعاش الأعمال والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي كمركز تجاري مالي ولوجيستي عالمي.

وقال عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي إن الدائرة ستضاعف جهودها مستهدفة أسواقا عالمية جديدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية دعما لرؤية حكومة دبي نحو تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي ورفع قيمة تجارة الإمارة الخارجية إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وأضاف أن مؤشرات الربع الأول الإيجابية تعكس انتعاشاً في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي وقدرتها على سرعة احتواء التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية وسط توقعات بتسارع النمو في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 4 في المائة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي بعدما أسهمت إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة.

و سجلت البيانات الجمركية نمواً بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 4.47 مليون بيان جمركي خلال الربع الأول من العام الجاري وبمعدل 50 ألف بيان جمركي يومياً مقارنة مع 3.4 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي .. وحلت في مقدمة قائمة الخدمات التي تقدمها جمارك دبي تلاها خدمة تقديم مطالبة سداد بواقع 238.4 ألف مطالبة ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 141.8 ألف طلب ثم حجز موعد تفتيش جمركي 76.7 ألف طلب حجز وخدمة طلب تسجيل الأعمال 59.6 ألف طلب تسجيل.

وأوضح أن نسبة المعاملات التي تمت عبر القنوات الذكية والإلكترونية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 99.6 في المائة بإجمالي 5 ملايين معاملة منها 67.2 في المائة للأنظمة الذكية بعدد 3.4 مليون معاملة و 32.3 في المائة للأنظمة الإلكترونية بعدد 1.6 مليون معاملة فيما انخفض عدد المعاملات عبر "الكاونتر" إلى 23.5 ألف معاملة فقط.

ولفت إلى سعي الدائرة خلال العام الجاري إلى أداء دور رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني والذي ينتظر أن يشهد طفرة تنموية مع الاقتراب من استضافة فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.

و ضمن جهودها لترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز أعمال الشركات .. أطلقت جمارك دبي مبادرة منح صلاحية طباعة بطاقة المركبات الآلية لوكالات السيارات المعتمدة لديها تسهيلا على العملاء عبر توفير خدمات مباشرة 7 نجوم وتسريع العمليات التجارية وتخفض الكلفة على الوكالات.

وتترقب أوساط قطاعات التجارة المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي تنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية في الفترة من 25 إلى 27 مايو المقبل ويناقش أفضل الفرص التجارية وآليات نمو التجارة من خلال استشراف مستقبل التحولات التجارية بمشاركة أكثر من ألف و 500 متخصص في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة به.

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