«جوجل إيرث» يبرز النمو المتسارع في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

سلط برنامج «جوجل ايرث» لعرض الخرائط والبيانات الجغرافية مدى النمو المتسارع والتوسع العمراني الهائل الذي شهدته دبي خلال الفترة من عام 1984 وحتى الآن، وذلك من خلال عرض مقاطع فيديو بنظام الفواصل الزمنية للمدينة لدبي عام 1984 وأيضاً في عام 2020.

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فقد بث «جوجل ايرث» هذه المقاطع ضمن مقاطع لأماكن مختلفة حول العالم بثها البرنامج، يوم الخميس الماضي، في سياق أول تحديث لبياناته منذ عام 2017.

وأفادت الشبكة أن هذا التحديث يهدف إلى تسليط الضوء على التوسع العمراني، الذي شهده كوكب الأرض عموماً، خلال فترة الـ 37 عاماً الأخيرة.

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