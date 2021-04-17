«تفويض» تدعم الأعمال في الإمارات باستشارات مجانية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة تفويض للاستشارات القانونية والترجمة في أبوظبي، مبادرة مجتمعية تهدف إلى تقديم 12 خدمة استشارية مجانية وتسهيلات للشركات الناشئة والمتوسطة في الإمارات، بهدف تشجيع المستثمرين الشباب في الدولة، تماشياً مع المبادرات التي أطلقت في الدولة بشأن توسيع مجالات عمل الشركات وترسيخ مكانة الإمارات، وجهة للاستثمار والأعمال.

وتقدم المبادرة الاستشارات القانونية المجانية للشركات العاملة في القطاع التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى الدعم القانوني المتكامل لـأصحاب الشركات القائمة بالدولة والذين يرغبون في توفيق أوضاعهم القانونية وفقاً لتعديلات قانون الشركات الجديدة، ما يتيح لأصحابها البناء على أسس قانونية وعلمية سليمة، فضلاً عن المساهمة في تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية وزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.

أعلى الممارسات

وتأتي المبادرة في إطار الخدمة المجتمعية لقطاع الأعمال والمساهمة في تعزيز روح التعاون بين الشركات العاملة في الإمارات، وإظهار التزامها بأعلى الممارسات على صعيد المسؤولية المجتمعية في مواجهة الأزمة الطارئة التي أفرزها وباء «كورونا» على مستوى العالم بالإضافة إلى إبراز دور الإمارات التي تعد من أهم الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم وفقاً لمؤشر العطاء العالمي، إذ تتسابق الكثير من الشركات الوطنية في ماراثون المسؤولية المجتمعية من أجل تحويل مبادراتها إلى واقع ملموس يعمل على تحسين حياة المجتمع، وبناء البنى التحتية للتنمية المستدامة.

توظيف الطاقات

وأكدت صافيناز المهدي، المدير التنفيذي للشركة هدفنا تشجيع الاستثمار وتوظيف الطاقات المحلية، لتنفيذ إجراءات تسهل عملة إنشاء الشركات، وهو ما نقوم به من خلال هذا المشروع الذي يقدّم استشارات وخدمات لتسهيل مهمة إنشاء المشروعات وذلك عبر التواصل مع مجموعة من المستشارين والخبراء القانونيين والاقتصاديين، مؤكدةً في الوقت نفسه بأن المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة في التنمية الاقتصادية.

12 خدمة

وأضافت وتوفر المبادرة 12 خدمة مجانية يتم تقديمها على 3 مراحل، تتضمن تقديم التوجيه القانوني لرؤوس الأموال التي ترغب في الاستثمار بالدولة في كافة المراحل بدءًا من مساعدة المستثمر على اختيار نوع شركته، وتقديم الدعم في إجراءات التأسيس والعقود والاتفاقيات ذات الصلة وحتى استلام الرخص التجارية، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الدعم من خلال تعريف المستثمرين بالقوانين والتشريعات المُتعلقة بنطاق عمل الشركات، وتقديم الدعم القانوني لهم لمدة عام كامل بما يسهم في ممارستهم لأنشطتهم التجارية بأمان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز