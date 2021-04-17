جمارك دبي تستعرض تجربتها في تطوير خدمات مبتكرة مع نظيرتها السعودية

المصدر: دبي - البيان

استعرضت جمارك دبي في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع مسؤولين من الجمارك السعودية، تجربتها في تطوير خدمات وأنظمة جمركية مبتكرة للمسافرين، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين.

حضر الاجتماع من الجمارك السعودية بندر البلوي، وعبد الرحمن الخلف من وكالة التقنية، وإبراهيم الشايع من وكالة الشؤون الأمنية، ومساعد السديري من وكالة الإيرادات.

وأشار فلاح خليل السماك، مدير إدارة مبنى المطار رقم 2 بإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إلى العلاقات الثنائية المشتركة والتي تعزز من قيمة التبادل التجاري بين دبي والمملكة، مؤكداً أن جمارك دبي حريصة على تعزيز العلاقات الجمركية التي تخدم مصلحة الطرفين لتسهيل حركة التجارة العالمية وتيسير حركة المسافرين وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.



الإفصاح الذكي



واستعرض السماك تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي» والمتوافق مع كل الأجهزة الذكية، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات المسافرين عبر تقديم بيانات الإفصاح إلكترونياً دون تأخير، ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما يوفر قناة آمنة وسريعة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية التي تعتمدها جمارك دبي، ويتيح تطبيق «الإفصاح الذكي» للقادمين إلى دبي الإفصاح المُسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 5 دقائق.



نظام متكامل



كما استعرض السماك مبادرة عربة الكاشف المتطورة لكشف عمليات التهريب، والتي تلتقط بأجهزتها التكنولوجية وعددها 16 جهازاً كل ما هو محظور، كما تم اطلاع الوفد على تقنيات طاولة التفتيش الذكية أحد ابتكارات جمارك دبي، وهي منصة ذكية للتفتيش تتضمن نظاماً متكاملاً لتتبع وتوثيق عملية التفتيش تتضمن جميع الأدوات والبيانات اللازمة لعملية تفتيش حقائب المسافرين مع مراعاة الخصوصية في التفتيش، وقد تم ربط الأجهزة الإلكترونية بتقارير دورية يتم استخراجها توفر كل المعلومات والإحصائيات عن كفاءة عملية التفتيش، والجدير بالذكر أن طاولة التفتيش الذكية تعتبر الجهاز الأول من نوعه على مستوى مطارات العالم.

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