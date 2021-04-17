الأسهم تواصل ماراثون الصعود الأسبوعي بدعم شراء مؤسسي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي وربح رأسمالها السوقي نحو 18 مليار درهم مدفوعة باستمرار حالة التفاؤل مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية للربع الأول.

وصعد سوق دبي 1.94% إلى 2633 نقطة مع صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يقودها البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.2% عند 6131.69 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 7.26 مليارات درهم منها 6.37 مليارات درهم في أبوظبي و887.27 مليون درهم في دبي وجرى تداول 1.4 مليار سهم موزعة بواقع 828.5 مليون سهم في أبوظبي و363.46 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

نتائج جيدة

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، واصلت الأسهم الإماراتية مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين لا سيما مع انطلاق ماراثون النتائج الفصلية والتوقعات بتحقيق الشركات نتائج جيدة بعد انحسار تداعيات الجائحة.

وأضاف لــ «البيان الاقتصادي»، أن عودة ارتفاع أسعار النفط مجدداً مع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن المنتجين قد يضطرون لضخ ما يقرب من مليوني برميل يومياً في النصف الثاني من العام الحالي وذلك على ضوء التوقعات الإيجابية للطلب، إضافة إلى استمرار الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية بتسجيل مستويات جديدة، جميعها عوامل عززت المعنويات.

وأشار رائد دياب إلى أن استمرار عمليات التطعيم في الإمارات مع تزايد نسبة الملقحين من العوامل الإيجابية التي تعزز عودة الحياة بالكامل إلى طبيعتها، الأمر الذي سيعود إيجاباً على الاقتصاد والشركات ومعدلات النمو.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 5.33% مع نمو «إعمار العقارية» 6% و«إعمار للتطوير» 6.38% و«إعمار مولز» 5.7% و«ديار» 2.6% و«الإتحاد العقارية» 0.76% و«داماك» 3.3%، ونما قطاع البنوك 0.12% بعد صعود «الإمارات دبي الوطني»2.58% فيما انخفض «دبي الإسلامي» 2.6%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.42% علي وقع مكاسب «دبي للإستثمار» 2.2% و«سوق دبي المالي» 1.9% و«شعاع كابيتال» 2.37%، ونما قطاع النقل 1.2% مع ارتفاع «العربية للطيران» 3.9% فيما انخفض «أرامكس» 0.49% و«الخليج للملاحة» 7.49%.

تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 242.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 149.7 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 68.8 مليون درهم من السيولة، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 27.95%، تلاه «دبي للمرطبات» 26.7%، ثم «إعمار للتطوير» 6.38%، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً 8.6%، تلاه «الإثمار القابضة» 7.95%، ثم «الخليج للملاحة» 7.49%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 57.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 57.6 مليون درهم، موزعة بواقع 980 ألفاً للعرب و25.32 مليوناً للخليجيين و31.32 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 1% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.25% و«أبوظبي التجاري» 3.29% فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 1.98%، ونما قطاع الاستثمار 2.59% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 2.86% و«إشراق» 1.3% فيما انخفض «الواحة كابيتال» 1.69%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.39% بعد صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع العقار 2.59% مع ارتفاع «الدار» 0.28%، و«رأس الخيمة العقارية» 2%، وصعد قطاع الطاقة 1.55% على أثر نمو «دانة غاز» 2.38% و«طاقة» 0.74% و«أدنوك للتوزيع» 1.36%.

هيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 1.95 مليار درهم، تلاه «العالمية القابضة» 1.94 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 1.07 مليار درهم. وحقق «الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 7.78%، تلاه «الشارقة للأسمنت» 5.58%، ثم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 4.17%، فيما كان «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 18.67%، تلاه أبوظبي لمواد البناء «بلدكو» 12.79%، ثم «البنك التجاري الدولي» 10%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 75.47 مليون درهم، منها 14.7 مليوناً للخليجيين و60.7 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 75.47 مليون درهم، موزعة بواقع 7.9 ملايين للعرب و67.6 مليوناً للأجانب.

المؤسسات

ومالت المؤسسات نحو الشراء الأسبوع الماضي بصافي استثمار 126.8 مليون درهم، منها 48 مليوناً في دبي و78.8 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 126.8 مليون درهم، موزعة بواقع 48 مليوناً في دبي و78.8 مليوناً في أبوظبي.

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