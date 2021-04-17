«كمبينسكي» جديد يلتحق بالخليج التجاري

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

شارف مشروع فندق كمبينسكي على الانتهاء مع إنجاز واجهاته الزجاجية الزرقاء، ويعد الفندق الجديد من فنادق الـ 5 نجوم ويتكون من 25 طابقاً، ويقع في منطقة الخليج التجاري على مقربة من برج خليفة.

ويجاور الفندق الجديد عشرات الأبراج التجارية الأنيقة متعددة الاستخدامات على طول أحد أكبر المسطحات المائية من صنع الإنسان في هذه المنطقة وتم تصميمه بطريقة تسمح لجميع غرفه الـ 240 بالإطلالة على البرج الأعلى في العالم.

وجرى تجهيز الفندق الجديد بقاعات اجتماعات مجهزة بالكامل وقاعات مؤتمرات ونادٍ صحي ومنتجع صحي وحمام سباحة على قمته لخلق أجواء نابضة بالحياة.

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