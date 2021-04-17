31 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 100 يوم

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

سجلت دبي 14104 صفقات بيع وشراء عقارية أبرمها مستثمرون محليون ودوليون بقيمة 31 مليار درهم خلال 100 يوم الأولى في العام الجاري، وذلك بحسب بيانات رسمية حصل عليها «البيان».

وذهبت حصة الأسد من إجمالي مبيعات السوق إلى العقارات السكنية بمبلغ 13.3 مليار درهم قيمة مبيعات 9709 وحدات سكنية وتجارية منجزة وقيد الإنجاز، و10.5 مليارات درهم قيمة مبيعات 3007 مبانٍ وفلل سكنية جاهزة وقيد الإنجاز، فيما سجلت سوق الأراضي المعدة للتطوير 7 مليارات درهم قيمة مبيعات 1388 قطعة أرض سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات.

وتشهد أسواق دبي عموماً والسوق العقاري تحديداً حراكاً استثمارياً متنامياً منذ بداية العام الجاري، وتلعب عوامل عدة في زيادة النشاط الاستثماري من جانب المستثمرين لاسيما قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي والتأشيرات السياحية متعددة الدخول، إذ انعكس ذلك إيجابياً على استقرار أسعار البيع والشراء وعلى القيمة الإيجارية وتصاعد مؤشرات امتصاص المعروض على خلفية تزايد الإقبال على العقارات عموماً والجاهزة خصوصاً.

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