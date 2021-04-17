حملة العلامات التجارية الناشئة تعزز حضور رواد الأعمال رقمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال في أنحاء العالم، أمس إطلاق حملتها الترويجية لعام 2021 بهدف مساعدة رواد الأعمال والشركات الصغيرة على بناء وتعزيز حضور أعمالهم على شبكة الإنترنت.

وكان استطلاع رواد الأعمال 2020 الذي أصدرته GoDaddy أخيراً قد أشار إلى قيام 36% من رواد الأعمال في دولة الإمارات بزيادة أنشطتهم للتسويق الرقمي لجذب المزيد من العملاء واستبقائهم، بينما أفاد ثلث المشاركين في الاستطلاع بأنهم يخططون لإطلاق مواقع إلكترونية رسمية لشركاتهم.

وإضافة إلى التوجه نحو تعزيز الحضور على شبكة الإنترنت، تشجع الحملة الشركات على اتخاذ الخطوة الأولى نحو إنجاز التحول الرقمي عبر تسليط الضوء على عدد من عملاء GoDaddy الناجحين بهدف تحفيز زملائهم من رواد الأعمال الناشئين على البدء بمسيرتهم في عالم ريادة الأعمال.

القصص الملهمة

وقالت سيلينا بيبر، المدير الإقليمي لشركة GoDaddy في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «بفضل الدعم الذي توفره الاستراتيجيات الرقمية والاقتصادية في دولة الإمارات، تواصل GoDaddy تعزيز حضورها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز بشكل أساسي على تسليط الضوء على القصص الملهمة لعملائنا الذين نجحوا في تعزيز حضور شركاتهم على شبكة الإنترنت. ويتمثل هدفنا في دعم عملائنا عبر مشاركة قصص نجاحهم، إلى جانب تشجيع المزيد من الشركات على المبادرة وتأسيس حضورها على شبكة الإنترنت. وباعتبارها إحدى الشركات التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة لإرساء وتوسيع أعمالهم على شبكة الإنترنت، توفر GoDaddy مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت لمساعدة رواد الأعمال على تعزيز حضور شركاتهم على شبكة الإنترنت، والانتقال نحو استخدام التقنيات الرقمية».

تفاعل لافت

وتسجل الإمارات مستويات لافتة من التفاعل على شبكة الإنترنت بفضل ارتفاع نسبة الشباب من سكانها، حيث يبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت نحو 9.8 ملايين مستخدم مع عدد مماثل تقريباً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت بيبر: «ستستمر الحملة الجديدة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة مع مواصلة التفاعل مع العملاء لمساعدة قاعدتنا من رواد الأعمال على فهم طبيعة وسبل وأهمية الحضور على الإنترنت في عالم ريادة الأعمال. وتقدم الحملة رسالة واضحة مفادها: نتطلع لتعزيز حضور الشركات في المنطقة على شبكة الإنترنت. وينصب تركيزنا في GoDaddy على عملائنا، لأننا نؤمن بأن نجاحنا يمتد ليشملهم، ونتطلع لمواصلة التعاون معهم بما يتجاوز مجرد تزويدهم بالمنتجات نحو تبادل المعارف والتسويق وتسليط الضوء على قصص النجاح».

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