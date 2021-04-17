«ديزاين إنترناشونال» تطلق «سيليكون سنترال» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

يفتح مشروع «سيليكون سنترال»؛ المُصمم من قبل «ديزاين إنترناشيونال»؛ أبوابه للجمهور والذي سيشهد تواجد أحدث متاجر «لولو هايبر ماركت»، وهو متجر رئيسي يمتد على مساحة 9000 متر مربع تابع لمجموعة اللولـو.

ويمثل المشروع، الذي يُعتبر معلماً جديداً في دبي، خطوة إلى الأمام على طريق التعاون الراسخ الآن ما بين «ديزاين إنترناشيونال» و«لاين للاستثمار والعقارات» - الذراع المختص بمراكز التسوق لدى «مجموعة اللولو العالمية»- وهي مجموعة تحظى بشهرة عالمية في تجهيز وتشغيل مجموعة من الأنشطة التجارية الدولية التي تتراوح ما بين عمليات سلاسل الهايبرماركت إلى تطوير مراكز التسوق.

ويقع «سيليكون سنتـرال» في موقع استراتيجي على بعد 12 كيلومتراً من وسط المدينة و15 كيلومتراً من مطار دبي، في واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي تركز على خفض البصمة الكربونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد الزرعوني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون (DSOA).

وتم ترسيخ الصورة الفريدة لطابع المكان في التصميم المبتكر للمشروع وذلك من خلال اتخاذه لشكل 5 كثبان رملية ضخمة مستوحاة من الحركة الطبيعية لرمال الصحراء، مع وجود مساحات داخلية واسعة مليئة بالنباتات والمياه والضوء الطبيعي، معيداً خلق واحة متكاملة داخل المدينة، حيث استهدفت مجموعة «اللولو» وشركة «ديزاين إنترناشيونال»؛ بمساعدة من الخبرات المحلية المتمثلة في مكتب المهندس عدنان سفاريني للاستشارات الهندسية؛ الحصول على أعلى شهادة ممكنة في الريادة في الطاقة والتصميم البيئي للمباني الخضراء المستدامة - ليد بلاتينيوم LEED Platinum - وبالتالي أولت اهتماماً كبيراً لإنشاء مشروع صديق للبيئة، باستخدام أحدث التقنيات لإدارة النفايات وتوفير الطاقة، مع توفير مجموعة كبيرة من الخدمات المستدامة المقدمة داخل المركز التجاري، مثل منشأة الزراعة الحيوية ومحطات الشحن الكهربائي في منطقة مواقف السيارات.

تنمية المجتمع

وقال دافيد بادوا، الرئيس التنفيذي لشركة «ديزاين إنترناشيونال»؛: «إن كافة الأطراف المشاركة في المشروع تتقاسم نفس القيم؛ المتمثلة في: تنمية المجتمع، فضلاً عن الرغبة في أن تكون في طليعة المهتمين بالأسلوب والتكنولوجيا والابتكار المستدام، وهو ما يجسده مشروع «سيليكــون سنتـرال» على أكمل وجه».

سيضم مركز «سيليكـون سنترال» - الممتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 81.500 متر مربع و3,500 موقف سيارات - 218 متجراً وخدمة للبيع بالتجزئة، و50 منفذاً لبيع الوجبات والمطاعم مع خدمات التوصيل إلى المنازل، و12 شاشة سينما، إلى جانب صالات للياقة البدنية على مساحة 5,000 متر مربع، ومركز ترفيهي عائلي على مساحة 7.000 متر مربع. وقد تم تهيئة مركز «سيليكون سنترال» خلال الأشهر الأخيرة من عمليات الإنشاء من أجل دمج المساحات الفعلية مع تطبيقات رقمية؛ وذلك بهدف تخطي الحدود من أجل تقديم تجربة عملاء متكاملة تماماً داخل وخارج مباني المركز التجاري على حد سواء.

وأضاف دافيد بادوا: «يعتبر «سيليكون سنترال» واحداً من أول المشاريع الكبرى التي ترمز بجرأة إلى النهوض والعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية والولادة من جديد بعد فترة من تفشي كورونا في واحدة من أكثر المدن حيوية وديناميكية في العالم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز