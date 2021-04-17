الحبتور تؤكد التزامها برضا العملاء خلال مؤتمر تجار قطع الغيار 2021

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة الحبتور للسيارات مؤتمرًا حصريًا لتقدير جهود وكلاء قطع الغيار الأصلية المعتمدين 7 الجاري في منتجع حبتور جراند، دبي وشارك في مؤتمر تجار قطع الغيار، أصحاب وكالات البيع والمديرون التنفيذيون في ميتسوبيشي الشرق الأوسط وفوزو الشرق الأوسط، وفريق إدارة شركة الحبتور للسيارات، وعقد المؤتمر بالتماشي مع التوصيات العامة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة (كوفيد19).

وتم تقديم جوائز الأداء المتميز لوكلاء قطع الغيار المعتمدين، تقديراً لجهودهم في تحدي الوضع الوبائي لعام 2020 والذي كان له أثر كبير ومباشر على قطاع الأعمال.

أسعار مدروسة

وقال أحمد الحبتور، الرئيس التنفيذي لشركة الحبتور للسيارات: «نقدر ونثمن العلاقة القوية التي تربط بين الحبتور للسيارات مع وكلاء قطع الغيار المعتمدين، فهم يسهمون بحصة كبيرة من أعمال قطع الغيار، وتضمن شبكة الوكلاء المنتشرين في أنحاء الإمارات، والتي تضم أكثر من 200 منفذ بيع لقطع غيار ميتسوبيشي وفوزو الأصلية، وصول قطع الغيار إلى باب العميل بأسعار مدروسة، وبالتالي تضمن رضا العملاء».

وتمتلك «الحبتور للسيارات» مركزًا متطورًا لتوزيع قطع الغيار في مدينة دبي الصناعية بمساحة تبلغ 21000 متر مربع، ويضم ما يزيد على 30 ألف خط لقطع الغيار، لضمان توفير قطع الغيار الأصلية دون انقطاع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال م. ك. راجكومار، مدير خدمات ما بعد البيع في «الحبتور للسيارات»: «إن شبكة الوكلاء المعتمدين لقطع الغيار هي أحد مصادر القوة للشركة. ونؤكد التزامنا بتقديم الدعم لعمليات توزيع قطع الغيار، من أجل تحقيق النمو المتبادل والوصول إلى رضا العملاء. ومن الجدير بالذكر أن الربع الأول من العام 2021 شهد ارتفاعاً ملحوظاً على مبيعات قطع الغيار وهو يعتبر علامة مشجعة على انتعاش سوق الأعمال، ونؤكد مرة ثانية التزامنا في زيادة حصتنا السوقية بشكل أكبر».

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