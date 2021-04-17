استمرار عمل المنشآت الاقتصادية بالشارقة خلال رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة أن جميع القطاعات الاقتصادية والمنشآت التجارية في إمارة الشارقة تعمل كالمعتاد خلال شهر رمضان المبارك، ولا توجد أي قرارات جديدة بخصوص تقليل ساعات العمل فيها.

وأكد الطرفان أن فرقهما الرقابية المشتركة تعملان بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لمتابعة عمل الأسواق التجارية والمنشآت الاقتصادية، حيث ينفذان جولات مستمرة للتأكد من التزام كافة المنشآت الاقتصادية بالتعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الشارقة.

جولات

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة، أن الجولات الرقابية الميدانية المشتركة التي نظمتها الفرق الرقابية التابعة لإدارة الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة وفرق التفتيش التابعة لبلدية الشارقة، أظهرت الالتزام التام من قبل مجتمع الأعمال بالشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية، المعلن عنها من قبل الجهات المختصة في الإمارة.

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