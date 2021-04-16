«خام دبي» ثالث أفضل سعر عالمياً خارج سلة أوبك

المصدر: أبوظبي - وام

قفز متوسط سعر خام دبي إلى 64.4 دولاراً للبرميل خلال شهر مارس 2021 واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل أسعار الخامات القياسية على مستوى العالم (خارج سلة أوبك) وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

وارتفع خام دبي 5.8% تقريباً خلال مارس 2021 مقارنة مع سعره المسجل في فبراير من العام ذاته.

ويعتبر خام دبي مرجعاً رئيساً للإمدادات الآسيوية، بالإضافة إلى كونه يعد معياراً قياسياً لتحديد سعر النفط في السوق العالمي الذي يمكنه الوصول لها بسرعة كبيرة مقارنة مع بقية الخامات القياسية الأخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.

ويتم عرض خام دبي القياسي للشرق الأوسط، من خلال منصة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» للتسعير.

يشار إلى أن سلة «أوبك» تتكون من 13 خاماً تنتجها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وتعتبر السلة مقياساً عالمياً للنفط بالإضافة إلى بعض خامات النفط الأخرى المتداولة ومن ضمنها خام دبي الذي يتم الاسترشاد بها لتحديد الأسعار على مستوى العالم.

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