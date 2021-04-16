إلغاء تحوّل «النجم الثلاثي» إلى مساهمة عامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع إلغاء موافقتها المبدئية الصادرة في 22 مارس الماضي بشأن تحوّل شركة النجم الثلاثي للنقليات إلى الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة وإلغاء إعلان نشرة الطرح وإيقاف عملية الاكتتاب العام في أسهم الشركة والتي كانت مخصصة فقط للمستثمرين المؤهلين وفقاً لآلية البناء السعري خلال فترة الاكتتاب التي بدأت من 4 أبريل وتنتهي في 15 أبريل 2021.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم استكمال إجراءات التحوّل وتوقّف عملية الاكتتاب بناء على طلب الشركة مع التأكيد على التزام المؤسسين بأحكام المادة 128 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

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