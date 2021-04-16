15.1 مليون درهم أرباح «ديار للتطوير» في الربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «ديار للتطوير» عن نتائجها المالية الأولية غير المراجعة للربع الأول من 2021 وسجلت ارتفاعاً في إيراداتها إلى 149.2 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس 2021 مقارنة مع 98.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح لتصل إلى 15.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس مقابل صافي أرباح بقيمة 2.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي للشركة: "بفضل التزامنا والجهود التي بذلتها شركة ديار في تسليم المشاريع في المواعيد المحددة، استطعنا تحقيق نتائج مميزة خلال الربع الأول من هذا العام. كما تمتلك الشركة محفظة مميزة من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والتي تشهد مستويات طلب جيدة من العملاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي للإمارة والجهود التي تبذلها الحكومة نحو تنفيذ خطة دبي الحضرية 2040.

وأعلنت الشركة مطلع هذا العام تسليم مشروع بيلا روز السكني في مجمع دبي للعلوم والذي يضم 478 وحدة سكنية و12 متجراً للتجزئة، كما تجري الأعمال الإنشائية في المرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع السكني المتكامل ميدتاون، وذلك بحسب الجدول الزمني المخطط له لإضافة 11 مبنى إلى المشروع.

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