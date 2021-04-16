الأسهم المحليَة تعزز مكاسبها للأسبوع الثالث وتضيف 18 ملياراً

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي وربح رأسمالها السوقي نحو 18 مليار درهم مدفوعة باستمرار حالة التفاؤل مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية بعد إعلان «ديار» نمو أرباحها الصافية 480 % في الربع الأول.

وصعد سوق دبي 1.94 % إلى 2633 نقطة مع صعود جماعي للمؤشرات القطاعية يقودها البنوك والعقار والاستثمار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 1.2 % عند 6131.69 نقطة بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 7.26 مليارات درهم منها 6.37 مليارات درهم في أبوظبي و887.27 مليون درهم في دبي وجرى تداول 1.4 مليار سهم موزعة بواقع 828.5 مليون سهم في أبوظبي و363.46 مليون سهم في دبي عبر تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

عزز صعود الأسواق الاتجاه الشرائي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين في سوق أبوظبي بصافي استثمار 75.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 57.6 مليون درهم كما اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 127 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية ارتفع في دبي «إعمار العقارية» 6 % و«إعمار للتطوير» 6.38 % و«إعمار مولز» 5.7 % و«الاتحاد العقارية» 0.76% و«داماك» 3.3 %، و«الإمارات دبي الوطني»2.58 % و«دبي للاستثمار» 2.2% و«سوق دبي المالي» 1.9 % و«شعاع كابيتال» 2.37 %، و«العربية للطيران» 3.9 %، بينما في أبوظبي صعد «أبوظبي الأول» 1.25 % و«أبوظبي التجاري» 3.29% و«العالمية القابضة» 2.86 % و«إشراق» 1.3 %، و«اتصالات»1.39 % و«الدار» 0.28 % و«رأس الخيمة العقارية» 2 % و«دانة غاز» 2.38 % و«طاقة» 0.74 % و«أدنوك للتوزيع» 1.36 %.

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