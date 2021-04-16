84 مليار درهم زيادة في أصول المصارف خلال 12 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، إلى 3.179 تريليونات درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة 0.2% على أساس شهري أو ما يعادل 7.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 3.172 تريليونات في يناير السابق عليه.

وأوضح في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر فبراير الصادر، أمس، إن الأصول المصرفية زادت على أساس سنوي 2.7% تعادل 84.1 مليار درهم، مقارنة مع 3.095 تريليونات درهم في فبراير 2020، لافتاً إلى انخفاض إجمالي الائتمان المصرفي قليلاً، وبنسبة 0.1% من 1.779 تريليون درهم في يناير إلى 1.777 تريليون درهم في فبراير 2021، نتيجة انخفاض الائتمان الأجنبي 3.7% على الرغم من ارتفاع الائتمان المحلي 0.3%.

وعزا «المركزي» زيادة الائتمان المحلي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، والقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، والقطاع الخاص 0.1 و0.9 و0.3% على التوالي، على الرغم من انخفاض الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 1.8%.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية 0.1% من 1.876 تريليون درهم نهاية يناير الماضي إلى 1.878 تريليون نهاية فبراير، نتيجة ارتفاع 1.5% في ودائع غير المقيمين، على الرغم من انخفاض 0.1% في ودائع المقيمين. وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة تراجع 2.7% في ودائع القطاع الحكومي، وانخفاض 6.5% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدي البنوك)، ارتفع 1.8% من 613.6 مليار درهم، في نهاية يناير الماضي إلى 624.9 ملياراً في فبراير 2021، نتيجة ارتفاع بمقدار 10.6 مليارات درهم في الودائع النقدية، وزيادة في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.7 مليار درهم.

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