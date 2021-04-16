«الإمارات الإسلامي» يطلق عروضاً حصرية في رمضان

المصدر: دبي- البيان

أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي» عن إطلاق باقة متميزة من العروض الخاصة، لإثراء تجربة المتعاملين ونشر السعادة بينهم، خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم «الإمارات الإسلامي» لمتعامليه فرصة الاستفادة من الأسعار الخاصة على التمويل الشخصي، وتمويل السيارات والمنازل، إضافة إلى فرص الفوز بثلاث شقق وجائزة مالية كبرى قدرها مليون درهم من خلال حساب التوفير «كنوز».

ويمكن للمتعاملين الحصول على التمويل الشخصي بمعدل مرابحة (معدل ثابت)، يبدأ من 2.25% خلال هذه فترة العروض، بينما تبدأ معدلات المرابحة لتمويل السيارات من 1.85% (معدل ثابت) على السيارات الجديدة للمتعاملين من الأفراد. وعلاوة على ذلك، يقدم البنك معدلات مرابحة جذابة لتمويل المنازل تبدأ من 2.75% سنوياً على أساس متناقص، لمنح العملاء فرصة الحصول على منزل العمر.

وخلال فترة العرض، سيحصل المتعاملون الذين يتقدمون بطلب الحصول على إحدى بطاقات الائتمان من «الإمارات الإسلامي» على قسيمة مشتريات مجانية، بقيمة 500 درهم من noon.com، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى «الإمارات الإسلامي»: «نحرص في كل عام على اغتنام شهر رمضان المبارك، لنشر المزيد من السعادة والفرح في أوساط المجتمع، ويسعدنا أن نقدم لمتعاملينا الكرام هذه المجموعة المتميزة من العروض الترويجية، التي تتيح لهم تحقيق أقصى فائدة ممكنة خلال الشهر الفضيل. وسواء كانوا يخططون لشراء منزل جديد أو سيارة جديدة أو التسوق عبر الإنترنت لشراء الهدايا للأحبة أو حتى زيادة مدخراتهم لتحقيق أهدافهم المستقبلية، نحن على ثقة بقدرة هذه العروض على تحقيق القيمة المتميزة للمتعاملين الحاليين، والجدد على حد سواء».

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