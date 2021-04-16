تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة بنك HSBC

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود (HBME)، عن تعيين سمير عساف رئيساً لمجلس إدارة البنك وشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي.في. (HMEH) وذلك اعتباراً من 1 مايو.

ويأتي سمير عساف ليحل مكان ديفيد إلدون، الذي سيتنحى عن منصبه في نهاية شهر أبريل بعد ما يقرب من 10 سنوات أمضاها في العمل كرئيس لمجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود (HBME)، وهي فترة تتوج علاقته الطويلة مع مجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط، والتي امتدت لأكثر من 50 عاماً.

ويشغل سمير عساف حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك HSBC، وكان قد أشرف سابقاً على إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا أثناء توليه إدارة اللجنة التنفيذية للمجموعة على مدى السنوات التسع التي قضاها كرئيس تنفيذي لقسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لدى البنك.

كما أن سمير عساف عضو في عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة لبنك HSBC، وهو يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الأعمال المصرفية الدولية ولديه فهم عميق للمنطقة، بالإضافة إلى دوره الجديد كرئيس لمجلس إدارة بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وشركة HSBC الشرق الأوسط القابضة بي. في.

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