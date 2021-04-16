«غرفة دبي» تبحث التعاون مع مستثمري أثيوبيا

المصدر: دبي-البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي، مشاركتها في فعاليات قمة أثيوبيا للاستثمار في قطاع النقل التي عقدت مؤخراً في العاصمة أديس أبابا لبحث فرص الاستثمار في قطاع النقل الواعد، حيث بحث وفد الغرفة مجالات التعاون المشتركة بين مجتمعي الأعمال في دبي وأثيوبيا.

وتعتبر قمة أثيوبيا للاستثمار في قطاع النقل التي نظمتها وزارة النقل الأثيوبية منصة مثالية للترويج للفرص غير المكتشفة في قطاع النقل الأثيوبي، والتعريف بالشراكات والإمكانات والقدرات التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها في هذا القطاع الحيوي بأثيوبيا.

وشارك عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي في حلقة نقاشية خلال القمة تحت عنوان «فرص تفاعل القطاع الخاص في قطاع النقل الأثيوبي، حيث تحدث عن اهتمام المستثمرين في إمارة دبي باستكشاف فرص التوسع والاستثمار المجزية لهم في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وخصوصاً الشركات المتخصصة بتقنية المعلومات والتوصيل والشحن.

وأضاف خان:«تمتلك الشركات العاملة في دبي خبرات واسعة في هذه القطاعات، حيث نرى بوضوح انفتاح أثيوبيا على الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتبرز استراتيجيتنا في غرفة دبي بالتعرف على الفرص المجزية التي توفر قيمة مضافة لاستثمارات أعضائنا في الأسواق الخارجية».

ولفت إلى انه منذ افتتاح أول مكتب تمثيلي للغرفة في أثيوبيا منذ سنوات عدة، فإن تجارة دبي غير النفطية مع القارة الأفريقية ارتفعت بنسبة 42% خلال الفترة 2014-2019، داعياً الشركات الأثيوبية إلى المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي والمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يوفر فرصة لرجال الأعمال لتعزيز حضورهم العالمي، ونسج شبكة علاقات عابرة للحدود.

واجتمع خان خلال زيارته لأثيوبيا مع عدد من ممثلي كبرى المؤسسات والدوائر والوزارات والشركات في القطاعين العام والخاص بأثيوبيا ومنها وزارة الخارجية ووزارة الابتكار والتكنولوجيا ووزارة التجارة ووزارة الصحة ووزارة التعدين والبترول وبنك أثيوبيا الوطني وغيرها من الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية.

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